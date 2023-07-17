人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列研究人员开发出诱导癌细胞“自杀”新方法

2023年07月17日12:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷7月17日电（记者王卓伦）以色列特拉维夫大学近日发布公报说，该校研究人员成功将细菌产生的毒素编码成mRNA（信使核糖核酸）分子并将其直接传递给癌细胞，然后诱导这些细胞产生毒素，从而让癌细胞“自杀”。

　　根据公报，研究人员将假单胞菌家族产生的有毒蛋白质的遗传信息编码到mRNA分子中。这些mRNA分子被包裹在研究人员开发的脂质纳米颗粒中，并用抗体覆盖，以确保产生毒素的mRNA分子可以到达癌细胞。然后，研究人员将这些脂质纳米颗粒注射到患有皮肤癌小鼠的黑色素瘤中，结果发现，单次注射后44%至60%的癌细胞会消失。

　　领衔这项研究的特拉维夫大学什穆尼斯生物医学和癌症研究学院教授丹·皮尔说，化疗可通过血液输送小分子来有效杀死癌细胞，然而这一手段缺点显著，导致健康细胞也会被杀死。

　　皮尔说，这一研究采用假单胞菌和黑色素瘤的原因是易于操作。许多厌氧菌会分泌毒素，而这些毒素中的大多数可能可以通过本次研究的方法被利用。未来，或许只需在肿瘤上注射一针即可使癌细胞实现“自杀”，且不对健康细胞构成损害。此外，由于可以使用不同的天然毒素，这一手段还可避免化疗时常出现的癌细胞抗药性。

　　相关成果已发表在国际学术期刊《治疗诊断学》上。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部