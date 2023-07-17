新华社耶路撒冷7月17日电（记者王卓伦）以色列特拉维夫大学近日发布公报说，该校研究人员成功将细菌产生的毒素编码成mRNA（信使核糖核酸）分子并将其直接传递给癌细胞，然后诱导这些细胞产生毒素，从而让癌细胞“自杀”。

根据公报，研究人员将假单胞菌家族产生的有毒蛋白质的遗传信息编码到mRNA分子中。这些mRNA分子被包裹在研究人员开发的脂质纳米颗粒中，并用抗体覆盖，以确保产生毒素的mRNA分子可以到达癌细胞。然后，研究人员将这些脂质纳米颗粒注射到患有皮肤癌小鼠的黑色素瘤中，结果发现，单次注射后44%至60%的癌细胞会消失。

领衔这项研究的特拉维夫大学什穆尼斯生物医学和癌症研究学院教授丹·皮尔说，化疗可通过血液输送小分子来有效杀死癌细胞，然而这一手段缺点显著，导致健康细胞也会被杀死。

皮尔说，这一研究采用假单胞菌和黑色素瘤的原因是易于操作。许多厌氧菌会分泌毒素，而这些毒素中的大多数可能可以通过本次研究的方法被利用。未来，或许只需在肿瘤上注射一针即可使癌细胞实现“自杀”，且不对健康细胞构成损害。此外，由于可以使用不同的天然毒素，这一手段还可避免化疗时常出现的癌细胞抗药性。

相关成果已发表在国际学术期刊《治疗诊断学》上。

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