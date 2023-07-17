中新网7月17日电 据韩联社报道，韩国6月的日本鱼贝类进口量缩水三成以上，连续3个月下滑。自日本预告核污染水排海计划后，韩国对日本进口海鲜辐射污染的忧虑升高，预计进口下滑势头还将持续。

报道称，据韩国关税厅7月17日统计，6月韩国进口日本鱼贝类1910吨，较去年同期减少34.7%，进口额也减少21.7%，降低至1015.6万美元。

日本鱼贝类进口量自4月起，已经连续3个月保持两位数下降，进口额也连续3个月下降。鱼贝类包括活鱼、冷藏冷冻鱼、甲壳类、软体动物等所有水产品。

自2011年福岛核事故后，韩国政府同年9月起禁止从福岛等事故周边8个县进口所有水产品，禁令持续至今。

据此前报道，日韩两国渔业团体反对核污染水排海的声音从未中断，福岛县渔业协会联合会日前召开全体会议，全票通过特别决议强调，反对福岛核污染水排海立场“没有丝毫改变”。

韩国水产业经营者联合会等渔业团体日前在全罗南道莞岛郡莞岛港的码头周边举行了抗议集会活动，谴责日本推进核污染水排海计划势必严重损害韩国渔民和水产业从业者的生计，威胁民众身体健康和生命安全。

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