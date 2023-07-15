人民网北京7月14日电 （常沙）由中国人民对外友好协会主办的“第三届中非未来领袖对话”14日在北京举办。

中非青年代表聚焦“为中非高质量共建‘一带一路’贡献青年力量”主题，围绕“共享机遇的发展带”“惠及民生的幸福路”及“汇聚民心的连心桥”三个议题，结合自身工作学习经历，畅谈中非“一带一路”合作带来的发展机遇和丰硕成果，分享了“一带一路”倡议下的中非情谊，对中非合作前景充满信心。双方表示愿共同努力，以实际行动为中非高质量共建“一带一路”、构建高水平中非命运共同体做出不懈努力。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。中国人民对外友好协会副会长姜江在致辞中表示，“一带一路”倡议契合非洲发展需要，广受非洲国家欢迎。目前，中国已与52个非洲国家及非盟委员会签署共建“一带一路”合作文件。

姜江说，在“一带一路”倡议的推动下，中非基础设施合作不断深化，中非经贸合作蓬勃发展，中非人文交流精彩纷呈。他希望中非青年为高质量共建“一带一路”贡献青年智慧和力量，共同开创中非关系更加美好的未来。

马里驻华大使迪迪埃·达科表示，当前，国际局势动荡不安，经济复苏、气候变化等挑战层出不穷，中非双方应持续推进高质量共建“一带一路”合作。他期待中非青年加强团结协作，共同致力于增进双方人民福祉。

中国非洲人民友好协会理事单位代表以及来自中国和非洲多国的青年代表近百人出席了此次活动。

(责编：苏缨翔、杨牧)