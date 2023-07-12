新华社北京7月12日电（记者曹嘉玥）针对北约维尔纽斯峰会公报涉华内容，外交部发言人汪文斌12日在例行记者会上回答提问时表示，中方敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口。

“北约峰会公报有关内容混淆是非、颠倒黑白，充满冷战思维和意识形态偏见，中方对此坚决反对。”汪文斌说，冷战已经结束了30多年，作为冷战产物的北约却依旧抱持零和博弈、对抗思维，无视国际社会和平、发展、合作、共赢的呼声，逆潮流而动，开历史倒车，不得人心，也注定不会得逞。

汪文斌说，北约声称是区域性组织，却突破自身条约规定的地理范围，加速东进亚太。北约自称是防御性联盟，却鼓动成员国不断增加军费，不停越界扩权，到亚太地区挑起对抗。北约宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，却无视国际法和国际关系基本准则，干涉别国内政，卷入多场战争，贩卖安全焦虑，唯恐天下不乱，执迷于搞“小圈子”和集团政治，强化意识形态对立和阵营对抗。

他表示，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中方坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。“在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。我们从未侵略别国，从不搞代理人战争，不在全球开展军事行动，不以武力威胁他国，不输出意识形态，不干涉别国内政。我们不组建、不参与军事集团，反对在国际关系中使用武力或者以武力相威胁。中国何来对北约构成‘系统性挑战’呢？”

汪文斌说，亚太地区保持长期繁荣稳定，靠的是地区国家相互尊重、开放合作、互利共赢、妥处分歧。北约东进亚太只会搅动地区紧张局势，引发阵营对抗甚至“新冷战”。亚太国家不欢迎、很多北约国家不赞成“北约亚太化”，亚太地区也不需要“亚太版北约”。

“我们敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口，而应为世界和平稳定发挥建设性作用。”他说。

在回答关于峰会公报称中国缺乏核透明度的问题时，汪文斌说，北约作为拥有最多、最强大核武器的军事联盟，近年来大搞麦克风外交，不负责任地渲染中国核威胁，完全是倒打一耙，虚伪至极。中方对此表示严重关切和坚决反对。

他表示，中国在核武器问题上历来采取极其慎重、负责任的态度。中国一直坚持自卫防御的核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，无意搞核军备竞赛。中国恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器，是唯一采取这一政策的核武器国家。请问有哪个北约成员国敢作出这样的承诺？

汪文斌说，国际社会更有理由对北约“核共享”安排感到关切。北约通过这一安排拥有全球最大规模的核武库，个别成员国加紧推进核力量现代化，强化所谓的“延伸威慑”，加剧核扩散与核冲突风险。如果北约成员国真的对减少战略风险、维护战略稳定感兴趣，就应该以实际行动降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，以实际行动促进战略稳定，维护国际和地区和平与安全。

(责编：胡永秋、牛镛)