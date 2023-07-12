新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月12日，中央外办主任王毅在雅加达会见印尼外长蕾特诺。

王毅表示，今年是中印尼共建命运共同体开局之年，也是两国建立全面战略伙伴关系10周年，双边关系展现广阔发展前景。习近平主席和佐科总统建立了高度互信和友谊，为双边关系发展提供战略指引。中方愿同印尼筹备好下阶段高层往来，推进高质量共建“一带一路”，培育绿色发展、数字经济、粮食安全、减贫扶贫等更多合作新亮点。

王毅说，雅万高铁是“一带一路”重大标志性项目，承载着印尼人民对美好生活的期盼，更是亚洲国家携手走向现代化的成功案例。相信在双方共同努力下，雅万高铁必将如期建成通车，为印尼的经济社会发展发挥应有作用。

王毅表示，今年是中国率先加入《东南亚友好合作条约》20周年。中方将继续支持以东盟为中心、行之有效的区域合作架构，支持东盟加强共同体建设，支持东盟在国际和地区事务中发挥更大作用。相信印尼作为东盟主席国，将为本次系列外长会的成功作出新贡献，为中国东盟关系发展提供新动力，中国和东盟共同为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

蕾特诺表示，中国是印尼的重要战略合作伙伴，印尼高度重视对华关系，对双方下阶段高层往来充满期待。感谢中方对印尼主办多边活动的支持和对东盟的重视，将发挥主席国作用，推动深化东盟中国合作。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。

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