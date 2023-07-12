新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月12日，中央外办主任王毅在雅加达会见文莱外交主管部长艾瑞万。

王毅说，在两国元首战略引领下，中国文莱政治互信持续深化，共建“一带一路”成果丰硕，为两国各自发展作出积极贡献。今年是中文建立战略合作伙伴关系5周年，双边关系迎来新的发展机遇。中方愿同文方一道，落实好两国元首重要共识，加强发展战略对接，深化全方位合作，推动两国关系不断取得新发展，更好造福两国人民。

王毅表示，中国一贯主张大小国家一律平等，将周边国家作为外交优先方向。20年前，中国响应东盟国家愿望，率先加入《东南亚友好合作条约》，推动双方关系实现历史性跨越，也有力支持了东盟中心地位。作为东盟对话伙伴，中国为东盟地位和影响显著提升感到高兴，愿同东盟各国一道，深化双方各领域合作，加快推进自贸区升级版谈判，共同应对全球性挑战。

艾瑞万表示，苏丹陛下珍视同习近平主席结下的友谊，两国元首指引文中战略合作伙伴关系实现强劲有力发展。期待充分发挥两国政府间联合指导委员会作用，拓展各领域合作。中国是东盟真正的朋友，在东盟同大国关系中创造多个“第一”，发挥了领先和表率作用。文方支持并将积极致力于推进东盟中国合作。

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