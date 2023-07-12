人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见文莱外交主管部长艾瑞万

2023年07月12日22:41 | 来源：新华网
小字号

新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月12日，中央外办主任王毅在雅加达会见文莱外交主管部长艾瑞万。

王毅说，在两国元首战略引领下，中国文莱政治互信持续深化，共建“一带一路”成果丰硕，为两国各自发展作出积极贡献。今年是中文建立战略合作伙伴关系5周年，双边关系迎来新的发展机遇。中方愿同文方一道，落实好两国元首重要共识，加强发展战略对接，深化全方位合作，推动两国关系不断取得新发展，更好造福两国人民。

王毅表示，中国一贯主张大小国家一律平等，将周边国家作为外交优先方向。20年前，中国响应东盟国家愿望，率先加入《东南亚友好合作条约》，推动双方关系实现历史性跨越，也有力支持了东盟中心地位。作为东盟对话伙伴，中国为东盟地位和影响显著提升感到高兴，愿同东盟各国一道，深化双方各领域合作，加快推进自贸区升级版谈判，共同应对全球性挑战。

艾瑞万表示，苏丹陛下珍视同习近平主席结下的友谊，两国元首指引文中战略合作伙伴关系实现强劲有力发展。期待充分发挥两国政府间联合指导委员会作用，拓展各领域合作。中国是东盟真正的朋友，在东盟同大国关系中创造多个“第一”，发挥了领先和表率作用。文方支持并将积极致力于推进东盟中国合作。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部