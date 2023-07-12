新华社维尔纽斯/莫斯科7月11日电 北约维尔纽斯峰会11日发布公报称，“乌克兰的未来在北约”，并称北约成员国就对乌多年期援助计划达成一致。

俄乌冲突因北约东扩而起，因北约“拱火”而延宕。而如今，正在召开的北约维尔纽斯峰会如此“浇油”，冲突只会愈演愈烈。

7月11日，与会人员在立陶宛维尔纽斯出席北约峰会。新华社发（阿尔弗雷达斯·普里亚迪斯摄）

“乌克兰的未来在北约”？

为期两天的北约峰会11日在立陶宛首都维尔纽斯开幕。北约成员国在公报中宣布要成立北约-乌克兰理事会，并就对乌多年期援助计划达成一致。

北约成员国批准了冷战结束以来北约最全面的区域防御计划，这一计划将30万部队置于高度戒备状态之下。北约成员国还承诺本国国防支出至少占国内生产总值的2%。

不过，峰会公报虽然称“乌克兰的未来在北约”，并表示将继续支持和审查乌克兰在军事互操作性、民主和安全部门改革等方面取得的进展，但并没有给出乌克兰加入北约的时间表。峰会公报强调“当成员国同意且条件满足时”，北约才会向乌克兰发出入约邀请。

乌克兰试图在此次北约峰会上获得入约邀请，并得到一些中东欧国家的支持，但美国和德国等国认为乌克兰入约条件还不成熟，担心此举会导致北约与俄罗斯发生直接对抗。

7月6日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在会议后召开新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

“第三次世界大战越来越近”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日对媒体表示，正在举行的北约峰会具有“明显和集中”的反俄性质。俄方被北约视为敌人，这体现在该组织成员国的各种表态和声明中。俄方密切关注相关情况，将对有关声明进行深入分析，以便采取措施确保自身安全。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃同日在社交媒体上发文，对北约峰会公报中关于“北约不寻求与俄罗斯发生冲突”这一内容评论道，“当然，北约不寻求与俄罗斯发生冲突。北约只不过正置身于冲突之中。”

俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫11日表示，北约扩大对乌军援规模的决定使世界离第三次世界大战越来越近。但这些援助不会阻止俄罗斯，俄罗斯特别军事行动将延续以往目标，而其中目标之一就是——乌克兰不能加入北约。

这是6月6日拍摄的卡霍夫卡水电站遭破坏后的现场。新华社/塔斯社

“北约峰会无助于冲突和平解决”

当前，世界上绝大多数国家都支持以和平对话方式推动俄乌冲突早日解决。然而美国及其北约盟友却始终抱持冷战思维，不断“拱火浇油”，这次的北约峰会继续如此，其所作所为愈发引起国际社会的愤慨。

克罗地亚政治分析家姆拉登·普莱舍11日在接受新华社记者采访时指出，众所周知，乌克兰问题要想得到解决，有关各方必须坐下来进行谈判协商。但美国实际在俄乌冲突中获益，因而希望冲突持续下去。

普莱舍强调，美国主导的北约峰会无助于冲突和平解决。北约如果一直受美国主导，北约势必会变成美国势力的延伸，成为美国在全球推行霸权的工具。

德国联邦议院议员塞维姆·达代伦峰会前接受新华社记者书面专访时说，美国及其北约盟友通过向乌克兰提供大量武器、派遣军事顾问等，对俄罗斯发动“代理人战争”，希望能够通过军事力量和全面经济战争相结合的方式击败俄罗斯。北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级。

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什一针见血地指出，北约本应在1991年华约解散后随之终结，却从一个地区防御性组织向全球侵略性条约转变，其目的是维护单极世界格局。（记者：刘恺、华迪、李学军、李超、任珂、邓耀敏、刘健；编辑：王申、鲁豫、徐晓蕾、梁尚刚、陈玉芬）

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