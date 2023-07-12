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欧洲专家：北约扩张和挑衅将成为“灾难的根源”

2023年07月12日19:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月12日电 综合新华社驻外记者报道：针对正在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会，瑞典、西班牙和克罗地亚专家日前对新华社记者说，美国主导的北约奉行扩张和挑衅性政策，将成为“灾难的根源”。

　　瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人扬·奥贝里说，从1949年签订的《北大西洋公约》看，北约应该是防御性的，但北约“每天都在违反自己签订的公约，并且正在扩张”。

　　奥贝里说，当今北约存在就是为了不断扩大，吸收更多欧洲国家，甚至计划在日本设立所谓联络处。北约这种不顾他方关切，也不在意其挑衅性政策带来后果的行为，是一种“猖獗的排他性军国主义”，将成为“灾难的根源”。

　　西班牙德拉斯和平研究中心名誉主席、加泰罗尼亚开放大学教授佩雷·奥尔特加说，冷战结束后，北约并未合乎逻辑地消失，而是寻找新的敌人。北约的扩张政策带来了多场战争和地区冲突，“北约的存在就意味着欧洲不会和平”。北约东扩及其对俄罗斯施加的压力，就是导致目前乌克兰危机的主要原因之一。

　　在奥尔特加看来，北约已成了美国和西方资本主义集团的武装力量，“在它想干涉的地方进行干涉，随心所欲地进行轰炸”。

　　克罗地亚《晨报》前总编、政治分析家姆拉登·普莱舍说，美国从乌克兰危机中获益，因此希望危机继续。美国主导的北约峰会自然无助于乌克兰问题的和平解决。（参与记者：和苗、付一鸣、孟鼎博、李学军）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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