推介会上举行了中国（柳州）——泰国重点产业合作签约仪式。会议主办方供图

人民网曼谷7月12日电 （记者刘慧）7月11日，由中国广西壮族自治区柳州市人民政府主办的“最美柳州，走进泰国”柳州市重点产业泰国推介会在曼谷举行。泰国副总理威萨努、中国广西壮族自治区常务副主席蔡丽新、中国广西壮族自治区柳州市市长张壮、泰国东部经济走廊办公室副秘书长塔查蓬等出席会议并致辞。中泰企业和商协会代表、当地媒体代表等约100人参加活动。

威萨努表示，当前，推动经济复苏成为各国的第一要务。泰国经济要恢复到疫情前水平，需要泰国各行各业的齐心协力，同时还需要加强对外合作。对待外商投资，泰国政府一直持支持态度，多次出台优惠政策和法案鼓励外商投资。此次柳州带着巨大的诚意而来，我们表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。

蔡丽新表示，广西愿与泰国各界朋友携手同行，以中国—东盟建立战略伙伴关系20周年为契机，抢抓高质量共建“一带一路”、中国—东盟自贸区3.0版建设、RCEP深入实施等机遇，依托中国—东盟博览会、国际陆海贸易新通道等平台，进一步深化经贸投资、产业发展、人文交流等各领域合作，实现互利共赢、共同发展，打造高水平合作新格局，在“中泰一家亲”基础上建立更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。

张壮表示，泰国政府于2016年正式提出“泰国4.0”高附加值经济模式，其中，更是将新一代汽车制造、食品深加工等产业作为泰国经济发展的新引擎。在与泰国的各项合作中，工业重镇柳州在汽车产业、食品深加工等方面，都有着得天独厚的优势。相信柳州与微笑国度的此次相遇，必将擦出更多的合作火花。

此外，本次推介会上还举行了中国（柳州）——泰国重点产业合作签约仪式。

据了解，本次推介会是柳州市经贸代表团出访泰国，为深化经贸合作、促进经贸交流开展的重要活动之一。

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