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中国驻日本大使吴江浩出席“中日青年博士论坛”

2023年07月12日15:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京7月12日电 （朱玥颖）7月11日，中国驻日本大使吴江浩出席在东京大学举办的“中日青年博士论坛”并发表致辞。此次论坛主题为“人工智能技术的应用与发展”。日本科学技术振兴机构名誉理事长冲村宪树、早稻田大学教授松山泰男、横滨国立大学教师田村直良及中日两国学者学生近100人参加，使馆公参张漪波、张沛霖，参赞陈丽萍、秦卫东出席。

中国驻日本大使馆供图

中国驻日本大使馆供图

吴江浩在致辞中表示，青年代表未来，青年学生的交流是两国未来合作、共同发展的重要根基。中日互为对方在亚洲的最大留学目的地国，近年来日本在华留学生占日本境外留学生比例呈增加趋势。随着新冠疫情逐步趋缓，相信会有更多青年学生到对方国家学习。

吴江浩表示，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，中日关系再次迎来重要节点。我们应以两国领导人重要共识为指引，坚持和平友好合作的正确方向，把握时代潮流，汲取历史智慧，加强交流，妥处分歧，推动各领域合作恢复发展，为促进本地区及世界和平繁荣做出贡献。

吴江浩表示，本次论坛聚焦“人工智能技术的应用与发展”，事关世界走势和全人类生活，参会同学主要来自信息、医学、机械制造等学科领域，希望哲学、伦理等社会人文学科的青年学生也参与其中，期待大家在学科交叉中积极探讨、相互启迪、融合创新，使研究成果更好造福人类。同时，欢迎更多的日本青年学生到中国留学或访问，进一步认识和了解中国。中国驻日本大使馆将积极推动和协助两国青年学生开展交流活动。

中国驻日本大使馆供图

中国驻日本大使馆供图

冲村宪树表示，当前国际形势复杂严峻，在这一背景下，维护和发展日中友好关系极为重要。本次论坛将日中两国青年学者聚集在一起，共同探讨交流“人工智能技术在日中两国的应用与发展”，具有非常深远的意义，相信一定会为促进两国合作研究和人工智能技术发展注入新的动力。日中两国应加强科技人才交流，推动科技合作进一步深化发展。

中国驻日本大使馆供图

中国驻日本大使馆供图

来自东京大学、早稻田大学、立命馆大学等16所高校的6名中日青年博士分别围绕“ChatGPT与自然语言处理”“图像生成与图像识别技术”“AI技术的产业应用”三个主题发表各自见解，并接受该领域专家学者的点评。吴江浩全程参与论坛，在互动环节与参会学生深入交流。

(责编：王禹蘅、常红)

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