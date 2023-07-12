人民网曼谷7月12日电 （记者孙广勇）首届中国国际供应链促进博览会（链博会）泰国站路演7月12日在曼谷举行。中国贸促会副会长张慎峰、泰中商务委员会主席邱威功、中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇、泰国展览协会主席帕妮娜出席并致辞。

张慎峰表示，链博会是中国贸促会在新冠肺炎疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会。欢迎广大企业和各界人士积极参与链博会，共享中国市场红利，拓展在华发展空间，实现共赢。

中国贸促会副会长张慎峰视频致辞。中国贸促会驻泰国代表处供图

邱威功表示，中国拥有广阔的市场和完备的产业链供应链，为泰国等东盟国家经济发展提供了巨大机遇。泰国企业应紧抓这一机遇，利用本国的区位和产业优势，加强对外合作，推动汽车、电子等行业转型升级。以促进产业合作为目的的链博会，一定会吸引很多泰国企业参加。

泰中商务委员会主席邱威功致辞。中国贸促会驻泰国代表处供图

张潇潇表示，首届链博会受到包括泰国在内的各国企业的高度关注和广泛欢迎。中泰两国基于全方位、深层次的经贸关系，在数字经济、新能源和科技创新等领域合作取得丰硕成果。相信通过此次链博会，双方将进一步拓展合作渠道、实现资源互补和市场共享，促进中泰务实合作再上新台阶。

中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇致辞。中国贸促会驻泰国代表处供图

此次路演由中国贸促会和泰中商务委员会共同主办、贸促会驻泰国代表处承办，来自泰国投资促进委员会、泰国商业部国际贸易促进司、泰国贸易院、泰国工业联合会、正大集团、泰国国家石油公司等机构和企业的70多名代表出席。参会代表对中国贸促会举办链博会表示赞赏，认为链博会有利于全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济复苏增长和经济全球化发展，并表示将积极对接参展参观事宜。

首届中国国际供应链促进博览会泰国站路演现场。中国贸促会驻泰国代表处供图

据了解，由中国贸促会主办的首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举行，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区。期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，并围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会打造上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台，吸引众多中外企业参加。目前，已经有近200家包括世界500强，以及专精特新、小巨人、隐形冠军等各类中外企业确认参展。预计届时将有300多家企业参展，国际参展商达到30%左右；专业采购商和观众人数预计超过10万人次，国际采购商占比预计超过40%，覆盖50个国家和地区。

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