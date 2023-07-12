钱铮

新华社东京7月12日电（记者钱铮）在12日于日本千叶县结束的第64届国际数学奥林匹克竞赛中，来自中国的6名选手全员获得金牌，中国队以240分的总分实现团体总分五连冠。

根据比赛规则，每个国家或地区可派不超过6名学生参赛，参赛选手要在连续两天内解答6道题，满分为42分。

经过激烈角逐，中国队来自上海中学的王淳稷和来自浙江省诸暨市海亮高级中学的史皓嘉以满分的成绩摘得金牌，另一名来自上海中学的选手孙启傲和来自湖南师范大学附属中学的梁行健、浙江省宁波市镇海中学的张鑫亮、深圳中学的姜志城也都获得了金牌。

据国际数学奥林匹克竞赛官网数据，本届比赛金牌线为32分，共54人获得金牌。

中国队副领队瞿振华对新华社记者说，同学们在比赛中都发挥正常，比我们的期望更好，我们对最后的成绩非常满意。

国际数学奥林匹克竞赛是面向高中生的一项世界性数学赛事，每年举行一次。本届比赛有来自100多个国家和地区的600多名选手参加。下届比赛将移师英国举行。

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