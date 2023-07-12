7月9日，在美国马里兰州贝塞斯达，中国驻美国大使谢锋出席华盛顿侨界为其履新举办的欢迎活动并发表讲话。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿7月10日电 中国驻美国大使谢锋9日表示，希望美方与中方相向而行，落实两国元首巴厘岛会晤达成的共识，用行动排除干扰、妥处分歧，用诚意加强对话、促进合作，争取让中美关系稳下来、好起来。

谢锋当天应邀出席华盛顿侨界为其履新举办的欢迎活动并发表讲话。谢锋表示，当前世界变乱交织，进入新的动荡变革期，中美关系遭遇严峻困难和挑战，再次站在历史的十字路口。中美合则两利、世界受益，斗则俱伤、全球遭殃。

谢锋说，推动中美关系重回正轨，在美侨胞的支持、参与和贡献弥足珍贵。希望侨胞们把握大趋势，坚定不移做中国式现代化的支持者和参与者；展现新作为，坚持不懈做中美关系健康发展的维护者和促进者；再创新佳绩，自立自强做当地发展繁荣的贡献者和受益者。

华盛顿地区40多个侨团负责人、知名侨领及马里兰州州务卿李凤迁、华盛顿特区市务卿巴塞特等当地多位政界人士出席活动。出席活动的美国政要高度肯定华人社区对当地经济社会发展所作贡献，热切期待进一步加强与中国驻美使馆的联系，共同推动美中地方交流与合作取得更多积极成果。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)