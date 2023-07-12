新华社联合国7月11日电 中国常驻联合国副代表耿爽11日在安理会审议“北溪”管道问题时呼吁，尽快公布“北溪”管道爆炸国别调查结果。

耿爽表示，“北溪”管道爆炸不仅对跨国基础设施安全造成直接威胁，还给相关海域的生态环境、航运安全带来负面影响。他指出，有关国家针对“北溪”管道爆炸开展的国别调查已有相当长时间，但迟迟没有明确说法。时间拖得越久，收集证据和查明真相就越难，外界的质疑和猜测就越多，调查结果的可信度也就越低。中方认为，回应国际社会关切的最好办法就是尽快公布调查结果。

耿爽说，“北溪”管道爆炸发生在乌克兰危机的大背景下，事件发生后，有关各方作出了截然不同的分析和解读。中方呼吁不要将有关调查政治化，更不要借机进行政治操弄。俄罗斯是“北溪”管道爆炸事件的主要当事方之一，任何客观公正的调查都少不了同俄罗斯的沟通合作。希望有关国家能承认这一点并采取相应积极举措。

耿爽重申，中方呼吁早日查明“北溪”管道爆炸真相、早日将肇事者绳之以法，支持联合国秘书处提供更多有用信息，支持安理会对此事保持关注。

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