新华社北京7月11日电 日本东北部福岛县各渔业团体11日向日本经济产业大臣西村康稔重申立场：他们坚持反对政府将福岛第一核电站的核污染水排入大海的计划。

西村康稔当天在日本东北部会见福岛县渔业合作协会联合会代表，通报国际原子能机构上周公布的对日方核污水排海计划综合评估报告内容，寻求“理解”，好让其今夏顺利启动排海作业。

7月5日晚，近百名日本民众在福岛第一核电站运营方东京电力公司总部前举行集会，抗议福岛核污染水排海计划。新华社记者张笑宇摄

西村康稔向与会的渔业代表解释：为了让在2011年大地震和海啸中损毁的福岛第一核电站核反应堆彻底退役并帮助福岛地区灾后恢复，将处理过的核污染水排海是“必要步骤”。但是，对方并没有被他说服。

“我们的基本立场是反对把处理过的（核污染）水排入海中。”福岛县渔业合作协会联合会会长野崎哲在会上向西村康稔申明。

6月20日，来自福岛当地及日本各地的民众在福岛市参加反对核污染水排海的抗议活动，向福岛县政府表达坚决反对福岛核污染水排海的立场。新华社记者张笑宇摄

据日本共同社报道，日本政府和福岛第一核电站运营方东京电力公司曾在2015年向福岛县渔民承诺，在没有取得各相关方的“理解”前，不会启动污水排海计划。（沈敏）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)