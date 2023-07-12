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徐大堡核电站3号机组关键设备从俄罗斯起运中国

2023年07月12日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社俄罗斯伏尔加顿斯克7月11日电（记者陈汀 苑欣芳）中俄核能合作项目徐大堡核电站3号机组关键设备11日从俄罗斯南部罗斯托夫州伏尔加顿斯克市起运中国。

　　本次起运设备包括1个核反应堆压力容器和4个蒸汽发生器，由俄罗斯国家原子能公司旗下机械制造部门原子能机械制造公司（AEM公司）生产。

　　AEM公司总经理伊戈尔·科托夫在启运仪式现场接受记者采访时介绍，该公司负责生产中国田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组部分设备。其中，田湾核电站7号机组设备已于4月装运，徐大堡核电站3号机组设备当天起运，剩余机组设备预计将于明年发运。公司将在保证产品质量和安全水平的前提下确保进度。

　　“中国核工业实力强、发展好……真诚希望将来有更多机会与中国客户合作，制造高质量设备。”科托夫说。

　　据了解，本次运往中国的核电站设备总重约为1700吨，设备先由专业车辆运至工业码头，装上驳船后送至圣彼得堡港，之后运往中国。

　　徐大堡核电站位于辽宁省葫芦岛市，是中国东北第二个、也是迄今中国最北的核电站。其3号、4号机组于2021年5月19日在中俄两国领导人共同见证下开工建设，是两国核能合作重大标志性成果之一。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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