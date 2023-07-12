新华社哈瓦那7月11日电（记者 朱婉君）古巴外交部11日强烈反对并谴责一艘美国核动力潜艇日前在古巴关塔那摩湾美国海军基地停留数日，称该行为是美国对古“挑衅升级”。

古巴外交部当天发表声明说，这艘核潜艇7月5日抵达关塔那摩湾美军基地并停留至8日，美方在作为“和平区”的拉美和加勒比地区停靠核潜艇的军事动机和战略目的令人质疑。

声明指出，美国违背古巴人民意愿，非法占领关塔那摩湾部分领土已超过120年。近年来，该地实际上已沦为扣押和折磨多国公民、系统性侵犯人权的地方。

声明说，美国在拉美和加勒比地区设有数十个军事基地，威胁该地区国家主权和人民利益。古方重申反对美国在古巴的军事存在，要求美国归还非法占领的领土，同时警告美军核潜艇在加勒比地区出现和穿行的危险性。

1903年2月23日，美国强行租借古巴东南部战略要地关塔那摩湾的部分领土，并建起军事基地。1959年古巴革命胜利后，古巴政府一直反对关塔那摩美军基地的存在，拒绝接受美方租金，要求美军撤出。2002年，美军在关塔那摩军事基地内设立监狱，该监狱因虐囚而臭名昭著。

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