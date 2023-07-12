人民网巴黎7月11日电 （记者尚凯元）为庆祝“中国传统制茶技艺及其相关习俗”在2022年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，当地时间7月11日下午，由中国文化和旅游部主办，中国对外文化交流协会、江苏文化和旅游厅、巴黎中国文化中心承办的“茶和天下·苏韵雅集”活动在巴黎联合国教科文组织总部拉开帷幕。多国常驻联合国教科文组织大使和各国常驻团代表、法国文化旅游业界代表等200多位嘉宾出席活动。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，联合国教科文组织的宗旨是推动各国在多个领域开展国际合作，以此共筑和平。围绕茶文化的主题活动是促进文明交流、增进友谊的好机会。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨进在致辞中表示，中国的茶已有4700多年历史，它不仅蕴含着“人与自然和谐共生”的中华文化精神内涵，更是中国连通世界的重要纽带。2019年11月，第74届联合国大会宣布将每年5月21日设为“国际茶日”，这是对茶的经济、社会和文化价值的赞美。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中国茶文化对世界文化多样性的贡献得到肯定。

江苏省文化和旅游厅副厅长钱钢表示，希望通过此次展演能让各位嘉宾亲身体验茶的神奇魅力，热忱邀请大家有机会来江苏走一走、看一看，深度感受江苏美的风光、美的味道、美的人文、美的生活。

此次“苏韵雅集”活动由“茶· 源”“茶· 韵”“茶· 宴”“茶·礼”“茶·会”“茶·旅”六部分组成，通过系统介绍茶的历史、茶与生活、茶与文化、茶与观光，精选江苏代表性非遗项目，运用“粉墙黛瓦”“月洞门”“海棠花窗”等园林特色元素，打造非遗与现代生活相连接的苏式审美空间。活动融合了品茗、闻香、赏器、听曲、观展等可视、可触、可赏、可品的“文雅之集会”，整体呈现江苏茶文化的丰富内涵，全景式展示茶文化的生活方式，彰显江苏非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，茶旅融合推动茶文化传承与保护的活力与成果。

活动现场，来宾们沉浸式体验手工炒制碧螺春茶，制作雨花茉莉红茶，闻香、看色、尝味分辨碧螺春茶的品质，观赏盖碗表演品茗苏茶、品尝富春茶点等丰富多彩的雅集活动，在参与知茶、制茶、品茶、礼茶的过程中，近距离感受茶叶之香、茶具之精、茶艺之高、茶境之美以及中国茶文化的魅力。

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