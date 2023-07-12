人民网柏林7月12日电 （记者刘仲华）7月11日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在联合国人权理事会第53届会议代表70国就人工智能促进残疾人权利作共同发言。

共同发言指出，残疾人是人类大家庭的平等成员。随着联合国《残疾人权利公约》实施，保障残疾人平等权益、促进残疾人融合发展日益成为国际社会普遍共识。

共同发言表示，近年来人工智能飞速发展，深刻改变残疾人的生活。人工智能一方面打破传统模式，促进实现包容性发展和残疾人各项人权。另一方面，人工智能可能加剧残疾人面临的不平等。

共同发言提出三点主张。一要加强合作，深入探讨如何破解数字鸿沟，拓展残疾人平等共享经济社会发展成果的多样化方式。二要普惠发展，让人工智能技术的高质量发展惠及残疾人群体，提高其便利性、可及性和包容性。三要合理利用，推动人工智能促进残疾人权益保障制度，对残疾人格外关心、格外关注。共同发言强调，应共同推进国际残疾人事业健康发展，在全球范围内真正实现“一个都不能少”的目标。

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