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德国6月通胀率回升至6.4%

2023年07月12日08:33 | 来源：中国新闻网
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中新社柏林7月11日电 (记者 马秀秀)根据德国联邦统计局11日公布的数据，德国6月通货膨胀率为6.4%，较5月的6.1%有所回升。

联邦统计局局长鲁特·布兰德表示，通胀率在连续三个月环比下降之后再度回升，食品价格仍是助推当月通胀上升的最强劲因素。与此同时，联邦政府在2022年6月至8月实施的包括“9欧元交通月票”和燃油补贴等在内的救助措施现已取消，也助推了当前通胀率上升。

数据显示，2023年6月能源产品价格比去年同期高出3.0%，其中固体燃料价格上涨了26.6%，天然气价格上涨20.8%。当月食品价格同比上涨13.7%，几乎所有类别的食品价格都出现上涨。其中乳制品价格同比上涨22.3%，糖、果酱、蜂蜜和其他糖果价格则上涨19.4%。

数据显示，去除能源价格因素，当月通胀率为6.7%；去除能源和食品价格因素，当月通胀率为5.8%。与去年同期相比，2023年6月商品整体价格同比上涨7.3%；当月服务整体价格同比上涨了5.3%。

此前，德国通胀率已连续3个月下降。以往数据显示，德国3月通胀率为7.4%，4月为7.2%，5月为6.1%。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

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