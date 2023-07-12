中新社华盛顿7月11日电 (记者 沙晗汀)美国空军参谋长查尔斯·布朗当地时间11日出席国会参议院军事委员会美军参谋长联席会议主席提名听证会。

在当天的听证会上，布朗表示，如果获得批准，他在工作中将“坚持不参与政治，保持无党派和非政治性原则”。

如果最终参议院批准布朗的提名，他将成为第二位非裔美军参谋长联席会议主席，国防部将首次出现防长和参谋长联席会议主席均由非裔担任的情况。

部分极右翼共和党议员在当天听证会上表示，军队过度追求种族多样性会削弱军队实力。对此，布朗表示，在他的军事生涯里，当他驾驶F-16战斗机的时候，他并不想成为首位驾驶F-16的非裔飞行员，而是成为最好的飞行员。

美国总统拜登5月25日提名布朗出任美军参谋长联席会议主席，以接替将在9月底卸任的马克·米利。拜登称布朗是“值得信赖的军事战略家和军事创新领袖”。

据美媒报道，布朗参与策划和指挥了在叙利亚和伊拉克打击极端组织“伊斯兰国”的空袭行动。作为空军参谋长，布朗在俄乌冲突发生后，也参与了武装和训练乌克兰军队的任务。

布朗1962年出生于得克萨斯州，1984年加入美国空军，2020年开始担任空军参谋长。在2020年6月的空军参谋长提名听证会后，布朗曾以98票支持、0票反对获得参议院批准。据悉，布朗作为战斗机飞行员有近3000小时的飞行经验，包括130小时的战斗经验。

尽管布朗拥有民主党和共和党共同支持，但其提名何时能获得通过还不得而知。一名共和党议员因对国防部报销堕胎相关旅行费用政策不满而阻止参议院批准军队官员。目前，有超过250名军队高官的提名在等待参议院表决。(完)

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