人民网东京7月12日 （孙璐、许可）11日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）日本站路演以线上线下相结合的方式举行。活动设立北京主会场和东京、大阪以及名古屋分会场。

日本路演东京会场与各会场连线互动。人民网 许可摄

由中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）主办的首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京举行，主题是“链接世界，共创未来”，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和现代物流等供应链服务展区。

中国贸促会副会长柯良栋视频致辞。人民网 许可摄

中国贸促会副会长柯良栋在视频致辞中表示，首届链博会展览总面积超过10万平方米，预计将有300多家企业参展，专业采购商和观众人数预计超过10万人次，覆盖50个国家和地区。期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业交流研讨会、新品发布会等一系列专业配套活动。链博会将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会，为全球参展商和采购商提供专业化、国际化的全链条、一站式服务。

日本国贸促专务理事安田真人在日本路演会场发表致辞。人民网 许可摄

日本国际贸易促进协会（以下简称“日本国贸促”）专务理事安田真人致辞时谈到，日本国贸促与中国贸促会保持着近70年的友好合作关系，一直致力于促进两国经贸合作向前发展。7月3日至6日，日本国贸促会长河野洋平再次率领代表团访华，与中国政府就加强两国经贸合作交换了意见。此次由中国贸促会主办的首届链博会涉及原材料、物流、零售等多个领域，希望更多日本企业积极参展，助力链博会成为推动双方经贸合作的重要平台。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明视频致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明在视频致辞中表示，中国举办首届链博会，充分表明了中国开放大门越开越大的真诚意愿，展现了中国推动建设开放型世界经济的大国担当。中日两国经济互补性强，产业链供应链高度融合，欢迎更多的日本经济界朋友积极出展或参加首届链博会，共享中国经济发展成果，拓展国际贸易、分享合作商机，携手推动世界经济复苏增长和经济全球化向前发展。

推介会上，播放了首届链博会宣传片。承办单位中国国际展览中心集团有限公司副总裁马力详细介绍了首届链博会有关情况。会后，参会代表积极了解与参展相关的合作机会。

此次日本路演活动由中国贸促会驻日本代表处首席代表史铭主持。包括中国贸促会副会长柯良栋、中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、日本国贸促专务理事安田真人、日本经济产业省制造产业局参事官川渊英雄、日中经贸中心副理事长池田稔、东海日中贸易中心专务理事大野大介、中国贸促会展览管理部副部长舒寰、中国国际展览中心集团副总裁马力等嘉宾在内的70余名代表与会。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

(责编：王禹蘅、常红)