7月6日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在会议后召开新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

新华社维尔纽斯7月11日电（记者张章 薛东梅）为期两天的北约峰会11日在立陶宛首都维尔纽斯开幕。北约成员国在诸多问题上仍存分歧，国际社会则不断出现批评和反对声音。

北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会开始前说，此次峰会重点议题包括对乌克兰的援助计划及其加入北约前景、加强东部防御以提升北约防御和威慑力等。此外，北约还将设立北约-乌克兰理事会，乌总统泽连斯基将出席12日的理事会首次会议。

北约成员国在主要议题上均有分歧。关于乌克兰问题，虽然北约成员国普遍支持援助乌克兰，但在乌加入北约问题上却立场不一。一些中东欧成员国支持尽快接纳乌克兰，但美国等则对此持保留意见。德国联邦议院议员塞维姆·达代伦日前在接受新华社记者采访时说，此次北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级。

泽连斯基当天在社交媒体上发文称，据他掌握的信息，北约正在讨论中的涉乌表述仅涉及邀请而不涉及其成员国身份，且没有明确的“时间框架”，这是“空前和荒谬的”，北约的“不确定”意味着软弱。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日对媒体表示，维尔纽斯北约峰会具有“明显和集中”的反俄性质。乌克兰加入北约问题“非常危险”，将要作出相关决定的人必须清楚这一点。

关于北约东扩问题，英国反战团体“制止战争联盟”支持者8日在格拉斯哥、达勒姆等地举行抗议示威活动，称“北约向东欧扩张的努力是乌克兰危机发展的一个组成部分”。同一天，在法国巴黎举行的一场游行中，参与者塞尔日说，北约代表战争，而战争是美国搞扩张主义的手段，美国利用他国人民服务自身经济利益。

此外，有媒体报道说因部分成员国反对，此次峰会将不会讨论在日本设立北约联络处问题。法国总统马克龙在峰会前曾对这一问题提出明确反对。澳大利亚前总理基廷日前对马克龙“反对北约向亚洲扩张”表示赞同，认为有关各方应时刻记住北约的“北大西洋”这一地理范围定位。

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什指出，北约本应在1991年华约解散后随之终结，却从一个地区防御性组织向全球侵略性条约转变，其目的是维护单极世界格局。北约向印太地区扩张非常危险，其扩张野心是对和平最大的威胁。

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