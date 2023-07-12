新华社联合国7月11日电 中国常驻联合国代表张军11日阐述中方在叙利亚人道问题上的立场，强调对叙利亚提供人道援助，应当尊重叙利亚主权和叙利亚政府的主导权。

安理会当天对关于叙利亚跨境人道救援授权延期的两项决议草案进行表决。两项决议草案分别由巴西、瑞士作为共同执笔国以及俄罗斯起草，都未获通过。

张军在表决后的解释性发言中说，中方对安理会未能在这个重要问题上达成共识表示遗憾。中方在叙利亚人道问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终主张，对叙利亚提供人道援助，应当尊重叙利亚主权和叙利亚政府的主导权。跨线救援应该成为对叙人道援助的主渠道。跨境救援机制是在特定形势下作出的临时性安排，需要加快向跨线救援过渡，实现跨境机制的逐步取消和最终退出。

张军说，在此次处理授权延期问题时，考虑到叙利亚国内当前的人道主义形势，中方赞成继续维持跨境救援的安排，同时主张安理会必须着力解决现有人道救援机制存在的问题和不足。一是要采取切实措施，防止叙西北部实控方再次阻碍跨线救援，确保跨线救援的频率和规模比去年同期有明显提升。二是要进一步拓展人道活动的范围，要将人道排雷纳入早期恢复，同时也要在重点领域支持叙利亚民众实现可持续发展，以巩固早期恢复成果。三是要确保对叙人道供资充足，这也是衡量决议落实情况的重要方面。四是要正视单边制裁对人道救援的负面影响，并采取切实措施消除相关负面影响。

张军表示，对话协商是化解分歧、凝聚共识的根本办法。为解决当前安理会面临的困难局面，中方呼吁各方秉持理性务实态度，展现政治意愿，摒弃双重标准和将人道问题政治化的行为，继续耐心协商，寻找能照顾彼此关切的最大公约数和解决方案。

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