新华社维尔纽斯7月11日电（记者任珂 邓耀敏）由于北约成员国在乌克兰加入北约问题上分歧明显，北约维尔纽斯峰会11日发布的公报并未向乌克兰发出入约邀请。

为期两天的北约峰会当天在立陶宛首都维尔纽斯开幕。峰会公报虽然称“乌克兰的未来在北约”，并表示将继续支持和审查乌克兰在军事互操作性、民主和安全部门改革等方面取得的进展，但并没有给出乌克兰加入北约的时间表。峰会公报强调“当成员国同意且条件满足时”，北约才会向乌克兰发出入约邀请。

北约成员国在公报中还宣布要成立北约-乌克兰理事会，并就对乌多年期援助计划达成一致。此外，北约成员国批准了冷战结束以来北约最全面的区域防御计划，该计划将30万部队置于高度戒备状态之下。北约成员国还承诺本国国防支出至少占国内生产总值的2%。

乌克兰总统泽连斯基此前指责北约不准备在此次峰会上邀请乌克兰入约或给出入约时间表，称北约此举是“空前和荒谬的”。

乌克兰一直试图在此次北约峰会上获得入约邀请，并得到一些中东欧国家的支持，但美国和德国等国认为乌克兰入约条件还不成熟，担心此举会导致北约与俄罗斯发生直接对抗。

俄罗斯一直反对乌克兰加入北约。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，西方国家必须意识到，乌克兰加入北约问题“非常危险”。

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