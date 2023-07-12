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中国大使代表70国就人工智能促进残疾人权利作共同发言

2023年07月12日08:12 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦7月11日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使11日在联合国人权理事会第53届会议代表70国就人工智能促进残疾人权利作共同发言。

　　共同发言指出，残疾人是人类大家庭的平等成员。随着联合国《残疾人权利公约》实施，保障残疾人平等权益、促进残疾人融合发展日益成为国际社会普遍共识。

　　共同发言表示，近年来人工智能飞速发展，深刻改变残疾人的生活。人工智能一方面打破传统模式，促进实现包容性发展和残疾人各项人权。另一方面，人工智能可能加剧残疾人面临的不平等。

　　共同发言提出三点主张。一要加强合作，深入探讨如何破解数字鸿沟，拓展残疾人平等共享经济社会发展成果的多样化方式。二要普惠发展，让人工智能技术的高质量发展惠及残疾人群体，提高其便利性、可及性和包容性。三要合理利用，推动人工智能促进残疾人权益保障制度，对残疾人格外关心、格外关注。共同发言强调，应共同推进国际残疾人事业健康发展，在全球范围内真正实现“一个都不能少”的目标。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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