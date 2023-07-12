新华社联合国7月11日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵11日在联合国可持续发展高级别政治论坛水可持续发展目标议题审议会上表示，日本政府执意要将超过130万吨福岛核污染水排海的做法是极其不负责任的。

戴兵表示，海洋是地球水生态系统的重要组成部分，保护海洋环境是全人类的共同责任。令人深感忧虑的是，日本政府无视国际社会关切以及太平洋沿岸和岛屿国家的反对，执意要将超过130万吨福岛核污染水排海。这种做法将严重危害全球海洋环境、生态系统和各国人民的生命健康，是极其不负责任的。国际社会应严肃对待这一问题，敦促日方正视各方正当合理关切，停止核污染水排海计划，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格的国际监督。

戴兵说，水是人类赖以生存和发展的基础性资源。2030年可持续发展议程专门设立水相关可持续发展目标，体现了国际社会重视水资源的政治共识。当前全球仍有数十亿人无法获得安全饮用水和卫生设施等基本服务。国际社会应团结合作，共同探寻变革性措施，落实好2023年联合国水事会议成果，努力实现人人享有安全用水的世界。

戴兵表示，中国在落实涉水可持续发展目标方面取得积极进展。中方坚持以人民为中心的理念，全力保障饮用水安全，实施国家节水行动，全面提升水资源利用效率，以占全球6%的淡水资源保障近20%人口的用水。中方积极参与全球水资源合作，担任联合国水事会议互动对话会共同主席，推动大会取得丰硕成果，并向《水行动议程》提交28项自愿承诺。中方将认真落实这些承诺，与国际社会加强水资源保护和可持续利用合作。

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