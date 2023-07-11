新华社北京7月11日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅11日在北京分别会见尼加拉瓜总统国际合作顾问劳雷亚诺、布隆迪外长欣吉罗、乌干达外长奥东戈。

王毅说，中尼复交以来，各领域合作取得丰硕成果。中方视尼方为值得信赖的伙伴，愿同尼方提升两国关系战略水平，推进自贸协定落地实施，加强在多边领域协调，旗帜鲜明地反对一切霸权主义和强权政治。

劳雷亚诺表示，习近平主席提出全球发展倡议等重大倡议，尼方完全认可、高度支持。人类命运共同体理念为世界带来希望。尼方坚定恪守一个中国原则，将永远同中国站在一起。

王毅说，中布是“全天候”朋友、“全方位”伙伴。中方将继续支持布维护自身权益，加快自身发展。中国正聚精会神推进现代化建设，将为包括布隆迪在内的广大发展中国家提供新的发展机遇。

欣吉罗表示，中国同布隆迪等发展中国家合作从不附加任何政治条件。布方愿同中方在农业、基础设施建设等领域开展更多务实合作。布方坚定支持中方在涉及核心利益和重大关切问题上的立场。

王毅表示，中乌关系是全方位的，中方将继续支持乌方发展振兴，提高自主发展能力，愿同乌方加强共建“一带一路”合作。希望乌方积极参与全球发展倡议，让更多项目在乌落地，惠及乌人民。

奥东戈表示，中国和非洲国家有着共同的理念，乌方坚定支持对华合作，愿同中方共同落实好习近平主席提出的全球发展倡议，确保发展回到全球议程中心，不受政治化因素的影响。

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