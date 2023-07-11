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世界知识产权组织全球奖揭晓 中国获奖企业数量居首

2023年07月11日21:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林7月11日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：7月11日，第二届世界知识产权组织全球奖颁奖仪式在瑞士日内瓦举行。世界知识产权组织总干事邓鸿森向7家获奖企业代表颁奖，以表彰其不仅利用知识产权取得了商业成功，还通过运用知识产权对国内外经济、社会和文化进步产生了积极影响。

在7家来自世界各地的获奖企业中，包括两家中国企业。分别是为大宗物流领域开发多场景智能、绿色解决方案的上海西井科技公司，和为电影院和文化机构提供全面数字化解决方案的西安可视可觉网络科技公司。其他5家企业分别来自法国、肯尼亚、墨西哥、新加坡和斯洛文尼亚。

邓鸿森在颁奖仪式上表示，对于中小企业而言，知识产权既是盾牌也是利剑：不仅有助于保护它们的想法，也是它们进入新市场并取得成功的工具。建立一个更具包容性的知识产权生态系统，使知识产权更贴近中小企业，是产权组织战略的关键所在。我们将这些奖项视作一个机会，以庆祝、表彰和奖励利用创新改变世界的充满活力的中小企业。

世界知识产权组织全球奖于2022年启动，是一项主要面向中小企业开放的奖项，旨在表彰全球范围内通过运用知识产权对国内外经济、社会和文化进步产生积极影响的企业和个人。此次7家获奖企业将获得专属的指导计划以及世界知识产权组织其他形式的支持与帮助，以推进企业对知识产权的转化运用。

2023年世界知识产权组织秘书处共收到来自58个国家的548份全球奖申请，其中有半数来自中国。在5月底公布的全球奖入围名单中，25家中小企业中包括6家中国企业。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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