人民网里约热内卢7月10日电 （记者宋亦然）当地时间7月10日，山东省委常委、烟台市委书记江成率代表团与中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西华人文化交流协会主席上官建峰等举行座谈会。

王尉育表示，里约总领馆聚焦助力国内高质量发展，愿与侨团一道，为前来里约洽谈务实合作的国内团组提供更多有益支持，希望里约侨胞积极为国内和烟台市的经济发展和中巴务实交流与合作提供有力支持。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育致辞。人民网记者 宋亦然 摄

江成表示，烟台市高度重视对外交流合作，目前全市有474家企业对巴西开展进出口业务，2022年实现进出口总额181.9亿元。今年一季度，烟台对巴出口额达11.8亿元、增长了近4成，呈现出蓬勃发展的良好势头。烟台市将以此次访问为契机，进一步加强与驻里约热内卢总领馆和各在巴侨团的联系对接，强化互动互访，促进广泛交流；同时，希望各位侨领继续关心支持烟台发展，为烟台与巴西深化交流合作架好桥梁纽带。

山东省委常委、烟台市委书记江成致辞。人民网记者 宋亦然 摄

上官建峰向代表团一行介绍了巴西华人文化交流协会的基本情况。他表示，烟台发展迅速、投资环境优越，为中外企业创造了大量商机。巴西华人文化交流协会希望以代表团的到访为契机，与烟台市加强联系，为推动中巴两国经贸、文化、科技等领域的交流与友好合作作出贡献。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰致辞。人民网记者 宋亦然 摄

会后，江成和上官建峰分别代表烟台代表团和巴西华人文化交流协会互赠纪念品。巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等侨界代表出席座谈会。

参加座谈会的主要嘉宾合影留念。人民网记者 宋亦然 摄

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