新华社北京7月11日电 综述：美国向乌克兰提供集束弹药引发广泛争议和担忧

新华社记者

美国政府近期宣布向乌克兰提供新一批军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药，在国际社会引起广泛争议和担忧。

所谓集束弹药，是将数量达十余枚甚至数百枚的小型弹药集合在一起制成的机载炸弹或火炮炮弹等，投放后会在空中大范围释放小炸弹，在接触地面时或之后引爆。这些小炸弹也可能无法正常引爆，变成哑弹，从而对散落地点附近平民构成长期威胁。

集束弹药比普通弹药杀伤力更强、造成平民伤亡可能性更大。美军曾在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中使用集束弹药，造成大量民用设施损毁、众多平民死伤。

越南战争期间，美军在越南投放超过1500万吨炸弹，种类包括集束弹药、真空燃烧弹等。为了封锁越南北方向南方运输物资的重要通道——胡志明小道，美军曾大规模使用集束弹药。据统计，仅在处于越南南北分界线的广治省就造成数千名平民伤亡。

另有数据显示，战争遗留的未爆炸炸弹累计造成越南超过4.2万人死亡、6.2万人受伤，其中包括不少儿童。为清理这些炸弹，越南方面投入大量人力和物力。

由于胡志明小道借道老挝，地处越老边境的老挝川圹省也深受集束弹药伤害，无数建筑被毁，老百姓流离失所，许多土地变得永远无法耕种。

老挝外交部10日发表声明说，作为世界上集束弹药的最大受害者和《集束弹药公约》缔约国，老挝对有关可能使用集束弹药的言行深表关切。50多年前，老挝人民就是此致命集束弹药的受害者，如今，未爆炸弹药仍对老挝人民的生命和生活造成持续、严重的威胁。

1964年到1973年间，美国总计在老挝发动58万次轰炸，投下200多万吨炸弹，这相当于老挝在长达9年的时间里每8分钟就遭遇一次轰炸。美国投下超过2.7亿枚集束弹药，其中约30%未爆炸，约8000万枚小炸弹散落、隐埋在老挝国土上。1996年以来，老挝只有约1%的未爆炸弹药得到清理。多数集束弹药被投放在山区、河流和森林里，遗祸至今。

老方数据显示，自越战结束以来，老挝有5万多人在越战遗留未爆弹药爆炸事故中伤亡。2021年，老挝发生31起未爆弹药事故，造成11人死亡、44人受伤；2022年，老挝发生16起未爆弹药事故，造成5人死亡、15人受伤。

与此同时，美国过去在柬埔寨投下的集束弹药也持续给该国民众带来痛苦。柬埔寨首相洪森日前在社交媒体上表示，早在20世纪70年代初，柬埔寨就饱受美国投掷的集束弹药之苦，如今半个多世纪过去，柬埔寨仍没有找到摧毁所有这些弹药的方法。

洪森呼吁乌克兰不要使用美国提供的集束弹药，因为使用这些弹药将在未来多年甚至100年里给被轰炸地区带来最严重的危险。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯在接受新华社记者采访时说，半个世纪过去了，美国在战争时期投下的炸弹仍然对柬埔寨人民日常生活构成威胁。马修斯说，大量普通人成为这些未爆炸弹药和地雷的受害者，许多人因此丧生或致残。美国对这些受害者的痛苦负有道义责任，从道德和法律角度有义务充分补偿那些死伤者及其家人。

美国一些盟友也对使用集束弹药公开表达不支持态度。西班牙国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯说，向乌克兰提供集束弹药是美国而不是北约的决定，西班牙反对在任何情况下向乌克兰提供某些武器，包括集束弹药。英国首相苏纳克表示，英国是《集束弹药公约》缔约国，“不鼓励使用”这种武器。加拿大政府表示，“不支持使用”集束弹药。

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