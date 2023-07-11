新华社北京7月11日电 国务院总理李强7月11日上午在人民大会堂会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。

7月11日上午，国务院总理李强在北京人民大会堂会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。 新华社记者 饶爱民 摄

李强表示，亚行是亚太地区重要的多边开发机构，在促进本地区减贫和发展事业、应对区域和全球性挑战方面发挥着积极作用。中方愿同包括亚行在内的各方一道深化务实合作，共同为亚太地区可持续复苏和繁荣稳定作出更大贡献，也为世界经济发展注入更多动力。

李强指出，中国正在全面推进中国式现代化，着力推动高质量发展，未来与亚行合作空间广阔。希望亚行继续支持和参与中国改革开放进程，聚焦环境保护、绿色低碳发展等重点领域，不断提升合作效益。中方积极支持亚行开展应对气候变化的行动，期待亚行进一步动员气候资金，尤其是创新融资机制，帮助发展中成员增强气候适应和融资能力，推进绿色低碳发展转型。希望包括亚行在内的多边开发机构积极呼吁发达国家率先履行减排责任，落实资金、技术支持承诺，为发展中国家应对气候变化、实现可持续发展创造必要条件。

浅川雅嗣表示，亚行同中国建立了强有力的紧密合作伙伴关系。中国是亚太地区经济增长的主要贡献者。亚行支持中国高质量发展，愿同中方加强知识创造、绿色发展、应对气候变化等领域合作，帮助亚太地区国家分享中国成功发展经验。

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