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综述：内外因素拖累日本经济复苏

2023年07月11日20:30 | 来源：新华网
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　　新华社东京7月11日电 综述：内外因素拖累日本经济复苏

　　新华社记者刘春燕 钟雅

　　受通货膨胀居高不下、长期劳动力不足等国内因素影响，也受全球经济增长乏力、海外订单持续萎缩等外部因素拖累，日本经济复苏乏力。日本政府日前公布的多项数据也表明，日本经济近期走势疲弱。

　　根据日本总务省7日公布的调查结果，扣除物价因素影响，日本实际家庭消费支出已连续3个月同比下滑，5月降幅为4%。厚生劳动省当天也透露，日本实际工资收入已连续14个月同比减少，5月降幅为1.2%。有专家表示，实际工资水平持续下降将在很大程度上抑制日本家庭购买力。

　　当地人士认为，日本个人消费持续疲软，加上能源及日用品价格高涨、长期劳动力不足等不利因素，经济复苏势头将难以为继。日本帝国数据库公司统计显示，日本景气动向指数6月环比下降0.4%。

　　日本经济产业省近日公布的初步统计结果显示，受国内及海外订单减少影响，日本5月工矿业生产指数环比下降1.6%，仍未恢复到新冠疫情暴发前的平均水平。

　　另外，受出口萎缩影响，日本企业设备投资数据近来持续低迷。日本第一生命研究所经济调查部高级执行经济师新家义贵认为，作为日本经济增长的重要推动力，设备投资低迷给今后经济走势带来不确定性。

　　日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所最新数据显示，今年上半年，日本负债额超过1000万日元（1美元约合142日元）的破产企业数量为4042家，同比增加约32%。在这些破产企业中，制造业企业数量达到459家，同比增加37.42%。

　　东京女子大学特任教授长谷川克之分析，疫情期间，远程办公活动增加一度推动日本半导体等出口产品需求增长，但随着世界经济复苏动力不足，海外需求萎缩，日本出口额因此持续走低。日本日生基础研究所综合政策研究部首席经济学家矢岛康次也表示，在当下世界经济大背景下，日本不可能“独善其身”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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