崔译戈

气候变化和绿色发展与人类长久生存发展息息相关，是人与自然和谐共生的关键所在。中外专家表示，在共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等中国方案推动下，中国正不断以行动引领各国凝聚共识，主动应对气候变化的严峻挑战，助力全球绿色发展事业取得积极进展。

全球高温凸显气候问题紧迫

近日，全球多地迎来高温天气。根据世界气象组织（WMO）的预测，2023-2027年至少有一年全球平均气温相比工业革命之前升高1.5℃的概率高达66%。

中国社会科学院可持续发展研究中心副主任陈迎研究员表示，全球气候变化对人类社会的挑战正变得越来越严峻，世界上很多地方正在经历创记录的高温干旱等极端天气气候事件。

陈迎指出，绿色低碳转型已经成为国际共识。2015年签署《巴黎协定》以来，国际气候治理在艰难中不断前行，2021年格拉斯哥气候大会完成了《巴黎协定》实施细则的谈判，进入全面履约阶段。在全球碳中和的新赛道上，各国都在探索符合自身国情的绿色低碳发展道路。

7月8日，人们在德国法兰克福的一处喷泉玩水。近日，德国法兰克福逐渐迎来暑热天气。新华社记者 张帆 摄

全球发展事业遭遇“逆风”

面对前所未有的全球增长难题和发展困境，一些国家将发展议题政治化、边缘化，甚至鼓噪“脱钩断链”“去风险”。商务部国际贸易经济合作研究院国际发展合作研究所所长王泺认为，这类表态意图分化发展中国家阵营，阻碍各国凝心聚力，对国际发展合作事业产生负面影响。

王泺说，随着全球化快速发展，中国发展与世界经济深度交融，为其他发展中国家提供了可资借鉴的发展经验，开“脱钩断链”的“倒车”既不可取也不可能。在粮食安全、气候变化等重大发展挑战相互叠加的关键时刻，更加需要发达国家和发展中国家同心协力，把更多资源聚焦在发展问题上。

陈迎表示，面对全球气候治理挑战，国际合作是必由之路，但围绕关键零碳技术、关键金属矿物等方面的国际竞争和大国博弈也愈演愈烈。一些西方国家设置绿色贸易壁垒，在气候公约主渠道之外组织国际气候俱乐部，推行单边惩罚措施，破坏全球应对气候变化的国际政治互信，阻碍国际气候进程。

中国发展引领世界绿色合作

在7月10日举行的全球共享发展行动论坛首届高级别会议“气候变化和绿色发展”分论坛上，国家国际发展合作署副署长邓波清表示，中国是应对全球气候变化，推动全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

“中国在推动自身经济社会发展，实现绿色转型的同时，坚持在南南合作框架内不断推进绿色发展国际交流与合作，为推动全球气候治理进程作出历史性贡献。气候变化和绿色发展已经作为全球发展倡议重要合作领域之一，将为联合国2030年可持续发展议程注入新的动力，也将为全球生态文明建设提供新的发展模式。”邓波清说。

在全社会共同努力下，十年来，我国全国能耗强度累计降低26.4%。2012年至2022年，中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.2%的经济增长，能耗强度累计下降26.4%，相当于少用标准煤约14.1亿吨，少排放二氧化碳近30亿吨。中国社会科学院工业经济研究所工业发展研究室主任邓洲表示，着力提升工业绿色化水平是产业升级的大方向之一，提高国际竞争力、实现“双碳”目标，都需要大力发展绿色经济。

2021年9月，中方在第七十六届联合国大会上宣布将不再新建境外煤电项目，并将积极推动和支持发展中国家的能源绿色低碳发展。在2022年6月举行的全球发展高层对话会上，“气候变化和绿色发展”成为中国与国际合作伙伴特别是发展中国家开展务实合作的八个重要领域之一。

2021年3月9日，三峡福清兴化湾海上风电场。新华社记者 林善传 摄

陈迎认为，促进绿色低碳发展转型是我国可持续发展的内在需求。国内行动和国外行动具有内在一致性，国际合作服务国内转型，国内行动支持国际治理，两者要统筹推进。中国在做好自身绿色转型的同时，积极推动国际气候和绿色发展合作，勇于担当引领全球碳中和进程的历史使命，开展了大量工作。

马尔代夫外交部外秘阿哈迈德·拉提夫在出席全球共享发展行动论坛首届高级别会议期间表示，赞赏中国在应对气候变化和实现绿色发展方面作出的坚定承诺。他指出，马尔代夫支持支持全球发展倡议，这一中国倡议为世界各国尤其是发展中国家开展合作带来新机遇，有助于加快落实联合国2030年可持续发展议程。

(责编：崔译戈、杨牧)