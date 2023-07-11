人民网北京7月11日电 （崔译戈）7月10日，全球共享发展行动论坛首届高级别会议在京举行。本届会议以“中国的倡议，全球的行动”为主题，聚焦全球发展合作，向世界发出了“发展、行动、团结”的强劲信号。出席会议的商务部国际贸易经济合作研究院国际发展合作研究所所长王泺在接受人民网记者专访时表示，中国不仅是全球发展倡议的提出者，更是发展合作的行动派。

20世纪50年代，中国开始进行对外援助，至今已有70多年历史。2021年，中方提出全球发展倡议，发出了聚焦发展、重振合作的时代强音，得到国际社会的热烈响应和积极支持。

王泺表示，改革开放以来，中国作为全球最大的发展中国家，取得了举世瞩目的发展成就。当前全球治理多重挑战交织叠加，为解决人类面临的共同问题，如何更好地将中国发展经验转化为其他发展中国家可资借鉴的在地化发展经验，需要包括中国和其他发展中国家在内的国际社会共同努力。

王泺认为，随着国内外形势的发展，全球可持续发展议题需要中国提供更多的中国智慧、中国方案；从国际发展合作的视角出发，丰富传统对外援助工作模式势在必行。本届会议围绕重大发展议题开展多边对话，面向共同发展开启创新性的平台机制建设，超越了传统双边对外援助的范畴，不仅体现了中国的大国担当，也是中国对外援助向国际发展合作转型过程中的标志性事件。

两年来，中国携手各方合作伙伴，推动全球发展倡议走深走实。10日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在全球共享发展行动论坛首届高级别会议上表示，中方将采取更多积极、有效、可持续的举措推动全球发展倡议落地，继续通过无偿援助、优惠贷款、合作基金等多种渠道，联合各方合作伙伴，持续深化八大重点领域务实合作。

王泺说，以全球发展倡议为代表的中国方案，集中回应了联合国可持续发展目标提出的重大发展议题，体现中国把全球治理的重点进一步聚焦在可持续发展，是中国发挥大国号召力、影响力，推动凝聚共识、促进共同发展的生动实践。

全球共享发展行动论坛首届高级别会议围绕全球发展倡议重点领域举办了4场分论坛，主题分别为“全球减贫与农业公共品体系中的南南合作与中国贡献”“碳中和背景下的全球绿色发展”“资本动员和可持续基础设施融资”和“数智赋能互联互通、融智融合全球发展”，中国相关政府部门、158个国家和国际组织代表以线上线下方式应邀出席。

王泺表示，本届论坛议题切中当前发展领域的重点难点，期待未来论坛持续举办，汇聚各方智力资源，共商全球发展。

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