新华社北京7月11日电 北大西洋公约组织（北约）峰会11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，该组织成员国将商定对乌克兰的长期援助计划，并制定新的区域威慑和防御计划。

这个夏天，北约动作不断——从召集20多个国家约1万名官兵在德国等地举行成立以来规模最大的空中军事演习，到宣布将部署超过30万处于高度戒备状态的部队，再到召集盟友在靠近俄罗斯边境的波罗的海国家立陶宛举行峰会，此外还不断突破传统防区和领域，试图与亚太国家建立军事勾连。

漫画：于艾岑

“最危险的犯罪组织”

北约自成立之日起就是美国策动集团对抗的军事工具。二战结束后，美国在意识形态和军事等领域不断渲染苏联威胁，煽动西欧各国对苏恐惧，并以此加强对欧洲盟国的控制。在此背景下，北约于1949年正式成立。自那以来，这辆由美国驾驶的战车横冲直撞，不断寻求扩张地理边界和活动范围，一再挑起战争冲突，所到之处生灵涂炭、民生凋敝。

在当年的南斯拉夫联盟共和国，以美国为首的北约军队绕过联合国安理会对这个主权国家进行长达78天的轰炸，投放近42万枚、总计2.2万吨炸弹，其中包括15吨贫铀弹。在阿富汗，美国和北约大量实施无人机袭击、夜间袭击等行动。在利比亚，北约2011年对该国发动长达7个月的军事行动，直接帮助反对派推翻卡扎菲政权。据不完全统计，仅2001年后北约国家发动和参与的战争就导致数十万人丧生，数千万民众流离失所，严重冲击世界和地区稳定。

受害国民众至今仍在为北约暴行付出惨痛代价。塞尔维亚急救中心的研究表明，1999年以后该国出生的儿童中，1至5岁多发外胚层肿瘤，5至9岁多发恶性血液病，9至18岁脑瘤发病率急剧上升。这些都拜美军留下的贫铀弹污染所赐。去年3月17日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的一场足球比赛中，塞尔维亚观众拉起多条大型横幅，高唱反战歌曲，讽刺美西方在“反战”方面的双重标准。

欧洲盟友也在为美国的“霸权梦”埋单。截至2019年5月，366名参与北约军事行动的意大利士兵患癌症死亡，7500人深受病痛折磨。在去年北约马德里峰会期间，从西班牙到美国，多国民众举行抗议活动，“接力”谴责北约危害全球和平与安全。参加抗议的西班牙老人罗曼说：“北约和美国人伤害了我们的国家、我们的孩子。每场战争都让我们的孩子上战场，这是一种犯罪。”

2022年3月17日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的一场足球比赛中，塞尔维亚观众拉起多条横幅，并高唱反战歌曲，以此讽刺西方在“反战”方面的双重标准。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

“不少人将北约描述为北大西洋恐怖组织，我认为北约是威胁全人类安全的最危险犯罪组织之一，”委内瑞拉实验大学历史学教授卡洛斯·卡萨努埃瓦说，“北约本应在上世纪90年代华沙条约组织解体后消失，但它没有解散，反而不断在增强力量，并不断威胁和攻击许多国家。”

“制造分裂的世界”

近年来，北约频频在亚太地区“刷存在感”，寻求提升与日本、韩国、菲律宾等国的政治军事关系，加大力量投射的手段不断花样翻新，从开展网络合作，到邀请亚太国家参加重要会议和联合军演，再到图谋在亚太地区设立北约联络处。分析人士指出，北约保持向亚太地区扩张的进攻态势，是试图把在欧洲挑动甚至制造对抗的套路复制到亚太地区，对地区局势有百害而无一利。

在去年的马德里峰会上，在美国导演下，北约推出《北约2022战略概念》，称中国对北约构成“系统性挑战”，日本、韩国、澳大利亚、新西兰等四个亚太国家领导人首次受邀参加峰会。今年，日本首相岸田文雄计划在维尔纽斯峰会期间同斯托尔腾贝格讨论在东京开设北约联络处的计划。如果实现，东京联络处将成为北约设在亚洲的首个办事机构。此外，北约还将触角伸向韩国。6月21日，韩国国防采办计划管理局和北约航空委员会代表在北约总部签署协议，启动军机适航证互认程序，达到加强空中安全合作的目的。

2022年6月16日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在北约成员国国防部长会议后的新闻发布会上发言。新华社记者郑焕松摄

对北约加紧推进其亚太扩张计划，甚至走向机制化，各国分析人士纷纷表示担忧，认为“亚太版北约”一旦打造完成，将引发地区对抗和分裂，严重影响域内和平稳定。日本山口大学名誉教授纐缬厚将北约定义为“由极具攻击性立场的军事力量组成的组织”，认为如果北约在日本设立办事处，日本就会成为准北约国家，亚洲邻国对日本的戒心会进一步提高。

马来西亚《南洋商报》网站评论文章认为，北约插手亚太事务，亚太地区将永无宁日，军备竞赛、集团对抗、擦枪走火、军情误判等在所难免。伊朗《德黑兰时报》刊文指出，北约在北大西洋地区的长期存在已致使该地区被军事化，其向亚太地区的扩张对亚太将有害无益。除了美国，没有人会从这样的亚洲军事联盟中受益。

北约前秘书长索拉纳指出，北约扩张并在亚洲加强存在，将使北约成员国与其他国家的关系变得更加艰难，后者不认为中国与俄罗斯是敌人或对手，不想在中俄与西方国家之间站队。“北约将触角伸向全球，将制造一个分裂的世界”。

“真正的唯一总部在华盛顿”

“如今的北约存在双重指挥结构，在欧洲和美国各有一个指挥分部，但真正的唯一总部在华盛顿。”埃及《金字塔报》网站评论文章一语道破北约本质。

分析人士指出，北约所谓“防御性组织”定位不过是其虚假面具。美国是这个军事联盟的操盘手，通过北约拉小圈子，扩大战略辐射范围，不断制造集团对抗，在攫取霸权利益的同时，遏制竞争对手、控制盟国，也造成世界动荡。

北约以“门户开放”为借口，将成员扩至31个国家，但曾数度表示希望加入北约的俄罗斯被拒之门外。美国智库兰德公司一份报告指出，所谓“门户开放”实际是面向那些“听信美国及其盟友话语的国家”。华盛顿智库政策研究所国际问题研究员菲莉丝·本尼斯表示，北约扩员最终达到的效果是巩固美国在欧洲的军事影响力，欧洲国家在美国煽动下增加军费将严重损害自身经济，美国军火商则将从中攫取巨大利益。

冷战结束后，北约继续充当美国力量的延伸，经过多轮东扩，将地理范围逐步扩展至俄罗斯边境，不断挤压俄战略空间。英国伦敦大学亚非学院教授吉尔伯特·阿卡认为，北约不断扩大制造了其与俄罗斯之间紧张局势，这正是美国在欧洲地区渲染俄方威胁的结果。

随着美国全球战略转向亚太，北约也随之起舞，不断将触角伸向亚太。西班牙《公众》日报网站文章认为，北约行动半径一直模糊不清，其在利比亚或阿富汗的大规模军事行动都是服从美国的命令，如今东进亚太并准备在日本开设联络处，事实上也是服从华盛顿的全球战略。

2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加反战集会。新华社记者刘杰摄

前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植指出，美国试图将亚太地区同盟国与北约这一军事集团进行捆绑，目的是弥补自身在亚太地区军事影响力的短板，最终将加剧地区紧张局势。美国逆全球化时代潮流而行，为一己私利牺牲世界和平和经济繁荣，将对各领域国际合作造成严重破坏，对全人类共同发展造成巨大威胁。

“北约不是一个防御联盟，而是一台战争机器，”欧洲议会爱尔兰籍议员米克·华莱士说，“北约的真正目的是捍卫正在衰落的美国霸权以及一个单极世界体系，北约为此而存在。”

-END-

策划：倪四义

监制：冯俊扬

统筹：赵卓昀 闫珺岩 林小春

记者：宋盈、朱瑞卿、郭丹、陆睿、毛鹏飞

漫画：于艾岑

编辑：邱夏 刘赞 柳丝

新华社国际部制作

(责编：徐祥丽、刘叶婷)