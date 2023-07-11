人民网讯 伊拉克政府称，气候变化和战争给伊拉克造成了重大损失，在过去的30年间，国家农用土地减少近四分之一。

据伊拉克《晨报》报道，伊拉克农业部发布报告说，伊拉克是受气候变化影响最严重的国家之一，气候变化导致国家许多地区土地盐碱化和荒漠化，每年损失10万公顷土地，在过去30年间，伊拉克用于农牧业的土地总面积减少了23%。报道说，农业部林业和荒漠化防治司司长穆兹伊勒7月6日接受记者采访时表示，国家土地沙漠化的主要原因，一是气候变化使降雨量急速减少；二是战争给伊拉克造成了极大破坏，大批农民流离失所，土地荒芜。

穆兹伊勒警告说，未来国家将持续面临沙漠化威胁，为解决这一事关国家安全的重大问题，“国家制定了应对气候变化的长期计划和中期计划，实施了保护环境和防治荒漠化的战略项目，并取得了巨大进展，其中包括开发西部沙漠和东部底格里斯山谷在内的自然牧场，旨在恢复退化的植被，并建立沙漠绿洲项目，以建立扩大植被覆盖的发展支柱和帮助当地居民定居的支点，在各城市周边地区植树造林。”与此同时，国家在实施药用植物繁殖计划、橄榄树繁殖特别活动、采用节水灌溉方法和转向清洁能源等。（安国章）

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