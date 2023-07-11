新华社联合国7月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵10日呼吁国际社会凝聚全球合作促发展的政治共识。

戴兵在联合国可持续发展高级别政治论坛“克服危机，推动转型，不让任何人掉队”互动对话会上表示，国际社会要以可持续发展目标峰会为契机，将发展问题置于国际议程的核心位置，推动形成人人重视发展、各国共谋发展的强大合力，培育新的发展动能，不让任何一国、任何一人掉队。

他说，当前，世界百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，地缘冲突、气候变化、粮食能源危机等多重挑战交织，人类发展指数史上首次连续两年下降。面对严峻的全球发展环境，国际社会需要凝心聚力，共克时艰，推动可持续发展目标落实工作重回正轨。

戴兵说，要完善全球治理，营造对发展中国家有利的国际环境。各国要立足世界经济现实和发展中国家迫切需要，加强科技创新合作。要大力推动国际金融架构改革，让有关机构更好为发展中国家服务。要建设开放型世界经济，构建更加公正合理的国际经济秩序和制度环境，反对单边主义和保护主义，反对打着各种借口搞“脱钩断链”、搞小圈子，确保各国平等享有发展机遇和成果。

戴兵说，要加大资源投入，构建广泛的全球发展伙伴关系。发达国家要履行官方发展援助和气候融资义务，并切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺。发展中国家要加强发展战略对接和经验交流，深化南南合作。同时进一步调动国际机构、企业、民间组织、学术界等各方面力量，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。

戴兵表示，中国提出全球发展倡议近两年来，多双边合作取得一系列积极成果，全球发展和南南合作基金、全球发展促进中心等举措纷纷落地，务实合作项目总数突破100个。中方立项安排1000期人力资源开发合作项目，已提供2万个培训名额，基本覆盖“全球发展倡议之友小组”全部成员国。中方愿继续同各方一道，以务实行动促进共同发展，让2030年议程由愿景变为现实。

联合国可持续发展高级别政治论坛每年7月在纽约联合国总部举行。本届论坛7月10日至19日举行，主题为“加速从新冠疫情中复苏并在各个层面全面实施2030年可持续发展议程”。

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