人民网北京7月11日电 （崔译戈）7月10日，全球共享发展行动论坛首届高级别会议在北京开幕。出席会议的多国人士高度评价中国为全球共同发展所做努力，表示愿与中国一道，加强发展合作，推动落实全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程。

中国国家国际发展合作署署长罗照辉出席开幕式并发表欢迎致辞。罗照辉表示，发展是人类社会的永恒主题。在当前变乱交织的国际背景下，发展议题更具时代意义。凝聚发展共识，重置发展议题，把脉发展难点，加快发展进程，是国际社会的共同关切。这次会议向世界发出“发展、行动、团结”的共同声音。我们要一体推进全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

中国国家国际发展合作署署长罗照辉出席全球共享发展行动论坛首届高级别会议开幕式并发表欢迎致辞。中国国家国际发展合作署供图

所罗门群岛总理索加瓦雷出席开幕式并发表致辞。索加瓦雷表示，面对生物多样性丧失、气候变化和污染等全球性危机，国际社会必须保持团结，关注探索创新合作道路，缩小贫富差距，利用“一带一路”等框架分享发展经验。中国向世界伸出友谊之手，提供了大量疫苗、医疗设备和物资，更加鲜明地彰显了南南团结。索加瓦雷说：“中国提出的全球发展倡议是一项重要工具，将迫在眉睫的可持续发展目标置于多边议程的核心位置。”

联合国副秘书长李军华在视频致辞中表示，联合国会员和联合国机构始终对全球发展倡议表示欢迎，认为该倡议有助于推动落实2030年可持续发展议程。全球共享发展行动论坛首届高级别会议的召开，不仅将推进全球发展倡议的落实，还将为实现可持续发展目标提供动力。

白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫表示，2021年中方提出全球发展倡议后，白俄罗斯成为首批支持该倡议的国家之一，并迅速加入“全球发展倡议之友小组”。白俄罗斯重申愿意积极参加全球发展倡议的实施，支持推动相关工作。

老挝副总理兼外长沙伦赛表示，中国的开放政策和行动令老挝受益匪浅，特别是共建“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下的项目，大大推动了老挝经济复苏和经济社会发展，助力实现联合国2030年可持续发展议程。

国际农业发展基金会助理副总裁萨图·桑塔拉表示欢迎中国的全球发展倡议，期待与中国等合作伙伴共同努力，消除贫困，实现粮食系统的转型。

非洲联盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼说，全球发展倡议对非洲政府制定发展和减贫政策具有重要借鉴意义。他还表示，中非合作论坛具有战略协同效应，有助于非洲实现减贫目标，推动共建“一带一路”。

坦桑尼亚总统哈桑、津巴布韦总统姆南加古瓦、柬埔寨首相洪森、巴基斯坦总理夏巴兹、联合国前秘书长潘基文、老挝人民民主共和国副总理兼外长贡马西、尼加拉瓜共和国总统顾问劳雷亚诺、“77国集团”轮值主席国代表、古巴工业部长阿尔瓦雷斯等出席开幕式并致辞。

本次论坛由中国国家国际发展合作署主办，158个国家和国际组织驻华代表以线上线下方式应邀出席，围绕“中国的倡议，全球的行动”主题，下设四个分论坛开展交流对话，为推动全球发展倡议建言献策。

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