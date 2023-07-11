人民网北京7月11日电 （崔译戈）7月10日，全球共享发展行动论坛首届高级别会议在京举行。出席会议的联合国南南合作办公室基金主任王晓军在接受人民网专访时表示，中国在南南合作中发挥榜样和表率作用，全球发展倡议等中国倡议、中国行动正不断为全球发展事业注入新动力。

联合国南南合作办公室基金主任王晓军出席全球共享发展行动论坛首届高级别会议分论坛讨论。受访者供图

全球共享发展行动论坛首届高级别会议期间，各方围绕“中国的倡议，全球的行动”主题，讨论共同关心的全球发展问题。王晓军表示，本届会议体现了政府、国际组织、大学、企业等多方参与，强调发展优先、行动导向，有助于凝聚合作共识。

发展是人类社会的永恒主题。当前，落实联合国2030年可持续发展议程的时间已近半，全球发展事业取得积极进展，也面临疫情、地区冲突、粮食安全等多重挑战。王晓军认为，实现联合国2030年可持续发展议程需要各方共同努力，目前发展融资面临瓶颈，急需意愿、政策、资金切实支持发展中国家的可持续发展，全球融资机构改革迫在眉睫。

王晓军说，作为官方发展援助和南北合作的补充，近年来，南南合作发展快速。受益于中国的表率作用，越来越多的南南合作在多边平台推进，科技创新合作成为南南合作的新亮点。

在全球共享发展行动论坛首届高级别会议开幕式上，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅表示，全球发展倡议不是中方的独奏曲，而是各方的交响乐。 王晓军认为，上述表态极大提振了发展信心，推进联合国2030年可持续发展议程不仅建立在双边合作上，更需要多边合作推进共同发展，发挥更大合力。中国提出的全球发展倡议、全球发展和南南合作基金等项目正不断为南南合作注入新动力。

2015年9月，习近平主席在联合国发展峰会上宣布中国将设立南南合作援助基金，支持发展中国家落实2030年可持续发展议程。2022年6月，为加大对全球发展合作的资源投入，中国政府决定将南南合作援助基金升级为“全球发展和南南合作基金”，并在已有30亿美元基础上再增资10亿美元，支持发展中国家落实全球发展倡议和可持续发展议程。目前，全球发展倡议项目库不断扩大，项目总数已接近200个。

王晓军认为，全球发展和南南合作基金具有开放、全方位、以需求为导向的特点，欢迎与可持续发展议程相关的民生项目的申请，帮助发展中国家根据自身情况设计发展项目。在全球经济低迷的背景下，全球发展倡议框架下的发展项目为全球发展事业提供了可靠的资金支持，也能够向其他发展中国家分享可资借鉴的中国经验、中国智慧。

“在推动构建人类命运共同体的理念指引下，全球发展倡议不仅为发展中国家，也为全球发展事业起到了引领方向的作用。”王晓军说。

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