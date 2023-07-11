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王毅出席全球共享发展行动论坛首届高级别会议

2023年07月11日12:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月10日电 （崔译戈）全球共享发展行动论坛首届高级别会议10日在京举行。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅首先宣读了习近平主席的贺信。

王毅表示，习近平主席的贺信，表明了中方推进联合国2030年可持续发展议程的真诚愿望，展示了落实全球发展倡议的坚定决心，也擘划了构建人类命运共同体的宏伟愿景。2021年，习近平主席郑重提出全球发展倡议，发出了聚焦发展、重振合作的时代强音。两年来，中国携手各方合作伙伴，推动全球发展倡议走深走实，重振了国际发展议程，开展了众多合作项目，建立了广泛合作网络，改善了各国人民生活。

王毅表示，全球发展倡议不是中方的独奏曲，而是各方的交响乐。中国是世界上最大的发展中国家，是全球南方阵营的当然成员，将争取更多积极、有效、可持续的举措推动倡议落地，在支持发展优先议程、优化发展项目培育、破解发展融资瓶颈、拓展发展合作方式、加强三方发展合作、支持青年引领发展等六个方面采取行动，与世界各国共创发展未来。

所罗门群岛总理索加瓦雷、坦桑尼亚总统哈桑、津巴布韦总统姆南加古瓦、柬埔寨首相洪森、巴基斯坦总理夏巴兹、联合国前秘书长潘基文、白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫、老挝副总理兼外长沙伦赛等以线上线下方式出席并致辞。158个国家和国际组织代表应邀出席。

(责编：崔译戈、常红)

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