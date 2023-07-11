人民网首尔7月11日电 （李帆）据韩国三星爱宝乐园7月11日介绍，妈妈“爱宝”和爸爸“乐宝”在7月7日清晨喜添一对双胞胎姐妹。旅韩大熊猫时隔三年再度传来喜讯，2020年出生的“福宝”在三岁时终于成了大姐姐。

熊猫妈妈“爱宝”和刚诞生的双胞胎姐妹。三星爱宝乐园供图

7月7日凌晨，妈妈“爱宝”在开始阵痛约1个小时后，4时52分生下了第一胎；6时39分左右健康地生下了第二胎。两个熊猫宝宝的体重分别为180克和140克。爱宝乐园相关人士表示，“爱宝”和双胞胎宝宝母子健康平安，“爱宝”正在熟练地照顾孩子。

从爱宝乐园当天公开的分娩视频来看，“爱宝”蜷缩着身体，喘着气，忍受着阵痛，“福宝爷爷”饲养员一直在旁边鼓励“爱宝”。“爱宝”刚生下双胞胎后，就熟练地开始舔两个小姐妹，抱起来喂奶，帮助熊猫宝宝维持体温。

据悉，雌性大熊猫每年发情一次，发情高峰期仅在春季一天到三天左右，属于不易怀孕的动物，生双胞胎的概率为40-50%。通常3月成功交配的话，怀胎4到5个月后，会在7-8月分娩。由于熊猫的特性，很难从外形上直接确认何时怀孕。爱宝乐园熊猫饲养团队在观察“爱宝”时，发现与2020年怀“福宝”时有相似的行动模式后，便悉心照料“爱宝”，全力为“爱宝”生育做准备。爱宝乐园方面组织饲养员和兽医成立专门生育小组，准备了专用分娩室，并24小时轮流检测大熊猫生理状态。

目前，据爱宝乐园方面消息，为了保证双胞胎熊猫宝宝的健康成长，计划暂时不向公众公开发育成长过程，在熊猫内室集中护理后再讨论公开时间。此前姐姐“福宝”在出生6个月后，就开始用四只脚走路，吃竹子，与游客见面。

2014年，习近平主席对韩国进行国事访问时，双方商定支持两国有关机构开展大熊猫合作研究。2016年3月，大熊猫“爱宝”和“乐宝”抵达韩国，入住三星爱宝乐园。当时3到4岁的大熊猫在饲养员的精心照料下茁壮成长，2020年7月顺利产下“福宝”。熊猫一家在韩国获得了民众的喜爱，成为促进中韩民间交流的“萌宠”使者。

(责编：王禹蘅、常红)