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北约峰会前夕 欧美多国人士纷纷给出“差评”

2023年07月11日09:48 | 来源：新华国际头条微信公众号
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　　新华社北京7月10日电 北约峰会将于11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。峰会前夕，法国和英国反战人士走上街头批评北约好战、呼吁俄乌和谈；欧美多国官员和专家发声谴责北约扩张野心是对和平最大的威胁。

　　声讨北约嗜战本质

　　北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，成员国领导人将在峰会上重申乌克兰未来将加入北约，商定一项对乌克兰的多年期援助计划，并制定新的区域威慑和防御计划。

　　英国反战团体“制止战争联盟”支持者8日在格拉斯哥、达勒姆等多地举行抗议示威等活动，呼吁尽快启动和平谈判以结束俄乌冲突。“制止战争联盟”认为，“北约向东欧扩张的努力是乌克兰危机发展的一个组成部分”。

　　同一天，法国巴黎一场游行中，不少参与者表示法国应退出北约。参与游行的塞尔日说，北约代表战争，而战争是美国搞扩张主义的手段，美国利用他国人民服务自身经济利益。另一位参与者玛丽-安热说，北约成员国听命于好战的美国，美国希望战争不停以便贩卖军火。

　　2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。新华社记者刘杰摄

　　美国知名反战组织“即刻行动制止战争消除种族主义”联盟负责人布赖恩·贝克尔说，北约6月举行成立以来规模最大的空中军事演习是危险的挑衅。

　　德国联邦议院议员塞维姆·达代伦日前在接受新华社记者书面专访时说，美国及其北约盟友通过向乌克兰提供大量武器、派遣军事顾问，对俄罗斯发动“代理人战争”，希望能够通过军事力量和全面经济战争相结合的方式击败俄罗斯。即将举行的北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级。

　　戳穿北约扩张野心

　　北约方面宣布，日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人也将受邀参加此次峰会。斯托尔滕贝格称此举是因为北约的安全“不是区域性的，而是全球性的”。

　　7月6日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在会议后召开新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

　　对此，达代伦表示，北约是美国推行其安全和军事政策的关键工具，美国在北约内享有绝对霸权。北约计划在日本设立所谓联络处，这再次体现出美国领导下的北约渴望获得全球霸权的野心。

　　达代伦认为，北约在东进亚太过程中，将加强与日本、韩国等亚洲盟友的关系，以便更好地维护自身利益。北约试图将太平洋等地区置于其影响范围内，“这是北约致命扩张政策的一部分”。

　　北约是冷战时期集团对抗的产物。德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什指出，北约本应在1991年华约解散后随之终结，却从一个地区防御性组织向全球侵略性条约转变，其目的是维护单极世界格局。北约向印太地区扩张非常危险，其扩张野心是对和平最大的威胁。

　　4月4日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，芬兰总统尼尼斯托在芬兰加入北约仪式上发言。新华社记者郑焕松摄

　　西班牙德拉斯和平研究中心名誉主席、加泰罗尼亚开放大学教授佩雷·奥尔特加说：“冷战结束后，北约应该合乎逻辑地消失，但它没有，还在寻找新的敌人”，北约东扩并对俄罗斯施压是导致俄乌冲突的主要原因之一。

　　奥尔特加认为，北约的扩张政策“与当今世界趋势背道而驰”，导致多处战争和地区冲突。他说：“从冷战结束时，它就在它喜欢的地方实施干预，随心所欲地轰炸。”

　　-END-

　　监制：闫珺岩

　　记者：徐晓蕾 李超 任珂 孟鼎博 刘亚南 杜鹃 乔本孝 孙鑫晶 高静 付一鸣

　　报道员：内尔·斯托克斯 伊斯梅尔·佩拉科拉

　　实习生：来辰旭 黄园舒

　　编辑：陈丹 王申 淡然 程大雨 沈浩洋

　　新华社国际部制作

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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