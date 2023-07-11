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巴西中国浙江商会与浙江省绍兴市柯桥区代表团座谈交流

2023年07月11日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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与会代表进行座谈交流。（人民网记者 时元皓摄）

与会代表进行座谈交流。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢7月10日电 （记者时元皓）当地时间7月9日下午，巴西中国浙江商会与到访里约热内卢的浙江省绍兴市柯桥区代表团举行座谈会。中国驻里约总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席并开展座谈交流。

郭填甜介绍了领区的基本侨情，表示总领馆将一如既往践行外交为民宗旨，全新全意为侨服务，希望巴西中国浙江商会继续关心和支持家乡建设，促进中巴地方各领域友好交流，当好中巴民间交往的桥梁和纽带。

郑侠茂表示，巴西中国浙江商会自成立以来，一直秉持着服务侨胞、爱国爱乡的理念，以实际行动促进中巴友好交流交往，受到各界高度评价。作为中巴经贸往来的重要平台之一，巴西中国浙江商会利用自身在巴优势，积极帮助浙商开拓国际市场。希望借此契机继续为家乡团队与巴西相关部门及企业的交流合作牵线搭桥。

代表团团长柯桥区委常委、常务副区长丁贵介绍了柯桥区的基本情况。丁贵表示，柯桥区是知名的纺织之乡，全球每年近四分之一的面料都在位于该区的中国轻纺城交易，柯桥区与巴西相关企业贸易往来频繁、交流密切，此次经贸考察将帮助代表团进一步了解巴西市场情况，促进柯桥区与当地的贸易往来。

(责编：王禹蘅、常红)

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