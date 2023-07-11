□ 严 瑜

日前，迪拜公关公司ASDA’ABCW对18个阿拉伯国家的3600名18至24岁青年开展民意调查。调查结果显示，80%的受访者认为中国是他们所在国家的“盟友”，位居友好国家前列。从这份民调可以看到，越来越多阿拉伯民众，特别是年轻一代，将中国视为真诚、友爱、可信赖的朋友。

近年来，许多发生在阿拉伯青年身上的故事，都可作为这份民调结果的生动注脚：在摩洛哥，90后女孩迪娜用韵味地道的中文歌传播中华文化，成为在当地吸粉无数的“网红”；在埃及，苏伊士运河大学中文系青年教师叶海亚钟爱中国文学，10多年间翻译出版大批中文图书；约旦小伙儿小艾来华留学后爱上中国，最终选择留在甘肃工作，平常他还会教弟弟学说中文……阿拉伯青年日渐走近中国、爱上中国的这幅鲜活群像，透射出一个日渐明显的趋势——阿拉伯民众对中国的好感度不断增强。

多项国际民调结果佐证了这一趋势。除了迪拜公关公司的最新民调之外，美国普林斯顿大学无党派研究网络“阿拉伯晴雨表”一项基于2021年10月至2022年4月期间在伊拉克、约旦、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼斯、苏丹等9个阿拉伯国家开展的民调也显示，中国在阿拉伯国家民众中的好感度领先于美国。

这份日益增强的对华好感缘何而来？美国《新闻周刊》报道援引“阿拉伯晴雨表”民调负责人的话称，与中东北非国家没有任何纠葛的中国不仅不干涉当地政治事务，还通过共建“一带一路”改善了该地区的经济民生，这让当地民众耳目一新。

可以说，阿拉伯国家民众的对华好感，有深厚的历史基础，更有强劲的现实支撑。

回望历史，中阿虽然相距遥远，但友好交往源远流长、深入人心。从古丝绸之路上的互通有无，到争取民族独立和人民解放时的并肩战斗，从各自国家发展建设过程中的携手合作，到共建“一带一路”中的互利共赢，中国与阿拉伯国家始终守望相助、平等互利、包容互鉴，结下深厚的兄弟情谊。

近10年来，中阿交往换挡提速，民间往来越来越热。如今，在阿拉伯国家，中国产的手机、汽车等商品广受消费者青睐，学习中文成为一股经久不衰的热潮。在中国，前来留学、经商以及寻找各领域合作机会的阿拉伯面孔越来越多，他们之中有许多阿拉伯人将中国视作第二故乡。

这背后，是中国始终秉持真诚坦荡、平等友善的态度，支持阿拉伯国家为维护国家主权和民族尊严所做的努力，从不干涉他国内政，从不附加任何政治条件，从不谋取任何政治私利；是中国式现代化取得重大成就，让近年来大力推动经济多元化转型的阿拉伯国家期待学习中国经验，相信拥抱中国能够拥有更多发展机遇；是中国不断扩大高水平对外开放，与阿拉伯国家推进高质量共建“一带一路”，携手落实全球发展倡议，在经贸、能源、基础设施建设、农业、高新技术等各领域开展务实合作，实现共同进步和发展，让阿拉伯国家民众切切实实从中获益。如沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼所言，中国始终是阿拉伯国家真诚、可信赖的朋友。

而今，中阿关系进入全面深化发展的新时代。在去年底召开的首届中国—阿拉伯国家峰会上，中国提出未来3到5年同阿方一道推进“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定诸多领域，进一步充实完善中阿务实合作的“四梁八柱”。相信未来，随着中阿各领域合作走深走实，中阿人民也将进一步走亲走近，共同书写下更多相知相交的友好故事。

(责编：崔越、刘叶婷)