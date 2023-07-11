人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：敦促美方停止干扰中美各领域务实合作

2023年07月11日08:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月10日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁10日敦促美方尽快纠正错误做法，停止干扰中美各领域务实合作。

　　毛宁在当日例行记者会上说，近年来，美国以各种借口对中国公民入境美国设置障碍、滋扰盘查。赴美中国留学生被拒绝入境并遣返的事情常有发生。2021年，美国拒签了至少2000多名学习科学、技术、工程和数学专业的中国留学生签证，去年1月至10月中国赴美留学生签证数量同比下降38%。近期，美方恶意抹黑中国追逃追赃工作，不惜动用司法手段起诉拘押中国公民和在美华人，还在芬太尼问题上甩锅推责，钓鱼执法并跨国绑架中国公民、起诉中国实体和个人。

　　“我们敦促美方尽快纠正错误做法，停止干扰中美各领域务实合作，同时停止对中国企业和公民任意拘押、非法滥诉，切实保护中国在美企业和公民的正当合法权益。”毛宁说。

　　毛宁表示，中国是法治国家，有关部门对外国企业依法进行安全审查的决定是基于法律和事实作出的。中国欢迎各国公民和企业来华旅游经商，并依法保障他们在华的安全与合法权益，包括出入境自由。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部