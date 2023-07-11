新华社北京7月10日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁10日敦促美方尽快纠正错误做法，停止干扰中美各领域务实合作。

毛宁在当日例行记者会上说，近年来，美国以各种借口对中国公民入境美国设置障碍、滋扰盘查。赴美中国留学生被拒绝入境并遣返的事情常有发生。2021年，美国拒签了至少2000多名学习科学、技术、工程和数学专业的中国留学生签证，去年1月至10月中国赴美留学生签证数量同比下降38%。近期，美方恶意抹黑中国追逃追赃工作，不惜动用司法手段起诉拘押中国公民和在美华人，还在芬太尼问题上甩锅推责，钓鱼执法并跨国绑架中国公民、起诉中国实体和个人。

“我们敦促美方尽快纠正错误做法，停止干扰中美各领域务实合作，同时停止对中国企业和公民任意拘押、非法滥诉，切实保护中国在美企业和公民的正当合法权益。”毛宁说。

毛宁表示，中国是法治国家，有关部门对外国企业依法进行安全审查的决定是基于法律和事实作出的。中国欢迎各国公民和企业来华旅游经商，并依法保障他们在华的安全与合法权益，包括出入境自由。

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