7月10日，在瑞士日内瓦，世界气象组织官员奥马尔·巴杜尔（右）在新闻发布会上就近期高温天气与厄尔尼诺现象进行说明。新华社记者连漪摄

新华社日内瓦7月10日电（记者王其冰）世界气象组织10日发布的数据显示，5月和6月的全球海面温度分别创历史同期新高，南极海冰面积也创下有卫星观测记录以来6月的历史新低。

世界气象组织指出，全球海面温度上升将影响渔业分布和海洋环流，并对气候产生连锁反应。在爱尔兰、英国和波罗的海周围，气象学家都观察到了极端海洋热浪。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的评估显示，北大西洋的高温是由大气中短期异常环流和海洋中长期变化共同造成的，这与厄尔尼诺现象无关。厄尔尼诺现象刚刚在热带太平洋形成，预计将影响今年晚些时候和2024年的气温。

世界气象组织介绍说，南极海冰面积创下有卫星观测记录以来6月的历史新低，比平均水平低17%，大幅打破了此前6月的相关纪录。

世界气象组织说，陆地和海洋破纪录的高温可能对生态系统和环境造成破坏性影响。厄尔尼诺现象目前正处于早期发展阶段，预计将进一步增加陆地和海洋的热量，并导致更加极端的气温和海洋热浪。

世界气象组织援引的日本气象厅临时分析数据显示，7月7日全球平均气温为17.24摄氏度，这比强厄尔尼诺年2016年8月16日创下的纪录16.94摄氏度高出0.3摄氏度。尽管这个数据还未最终确认，但它与哥白尼欧洲中期天气预报中心的初步分析数据一致。

世界气象组织官员奥马尔·巴杜尔说，由于气候变化和不断演变的厄尔尼诺现象，全球气候模式发生变化，这些数据提供了新证据。

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