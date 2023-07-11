新华社和平方舟7月10日电（黎云 徐小龙）正在执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船，10日在太平洋上组织了一场反恐反海盗演练。

“和平方舟”号医院船是我国自主设计建造的首艘制式远洋医院船。船长邓强介绍说，不同于海军作战舰艇，医院船自身没有武器平台，又经常单船执行远航任务，反恐反海盗是他们开展的一项非常重要的训练课目。

“发现可疑目标向我高速接近！”10时许，值更官的声音打破驾驶室的宁静，一场反恐反海盗演练在医院船上随即展开。

“转入一级反恐反海盗部署！”当班副船长张驰剑下达了战斗等级转换口令，全船拉响警铃。随后，随船火力组就位，弹药搬运组就位，空中打击组登机起飞……

10时37分，“海盗艇”出现在船体左舷45度方向，距离医院船大约6海里。通过电台国际频道警告无效后，火力组开始向“海盗艇”进行警告射击。“大洋之上没有风平浪静，只有枕戈待旦。”火力组指挥员谢荣毅说，火力组是医院船上的主要自卫力量，为确保安全，他们从不敢懈怠。

载有空中打击组的直升机也迅速起飞。据机长孟祥玉介绍，他们的主要任务是搜索营救、伤员转运，同时也承担了侦察取证、火力支援的职责。

3海里、2海里、1海里……“海盗艇”越来越近，“海盗”也朝着医院船开枪射击。火力组果断还击，空中打击组从空中进行火力支援。

看到医院船防范严密、无机可乘，加上自身“伤亡”过半，“海盗艇”最终不得不掉头逃窜。11时30分，医院船由一级转入三级反恐反海盗部署，茫茫大洋重归宁静。“确保自身安全，是维护和平的前提和基础。”邓强说。

中国海军“和平方舟”号医院船7月3日从浙江舟山起航，赴基里巴斯、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛、东帝汶等5国执行“和谐使命-2023”任务，航渡期间接续执行了海空立体救援、门诊医疗服务、手术准备和流程模拟、应急救治能力专项培训等演训任务。

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