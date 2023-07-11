新华社维尔纽斯7月10日电（记者康逸 邓耀敏）北约秘书长斯托尔滕贝格10日晚在立陶宛首都维尔纽斯表示，土耳其政府已同意将瑞典加入北约的议定书提交给本国议会批准。

当天早些时候，斯托尔滕贝格与土耳其总统埃尔多安、瑞典首相克里斯特松举行了三方会谈。三方在会后发表声明说，瑞典和土耳其同意继续在三边常设联合机制及新的双边安全协定下开展合作。瑞典将提出一份继续打击一切形式恐怖主义的路线图，并将在加入北约后继续与土耳其开展双边反恐合作。

斯托尔滕贝格在会后的新闻发布会上说，埃尔多安同意尽快将瑞典的入约议定书提交给土耳其议会，并将与土议会密切合作以确保入约议定书获得批准。

北约峰会将于11日至12日在维尔纽斯举行，预计将讨论瑞典加入北约等议题。

2022年5月，瑞典和芬兰同时申请加入北约，同年7月北约30个成员国的代表签署瑞典和芬兰加入条约的议定书。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于今年4月4日正式获准加入北约，但瑞典的入约议定书并未获得土耳其和匈牙利的正式批准。匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多上周曾表示，如果土耳其的立场有变化，匈牙利将不会拖延任何国家加入北约的进程。

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