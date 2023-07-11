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中方呼吁推动也门政治进程尽早取得可视成果

2023年07月11日08:12 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月10日电 中国常驻联合国副代表耿爽10日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁推动也门政治进程尽早取得可视成果。

　　耿爽说，今年以来，也门问题有关各方就恢复休战、实现和平保持沟通，沙特阿拉伯、阿曼等地区国家作出积极努力，地面总体维持平静，中方对此表示赞赏。中方期待更多方向上的积极进展。和平的机会之窗不会一直敞开，中方希望有关各方增强紧迫感，设置合理的谈判预期，体现适当灵活，本着从易到难、循序渐进原则稳步推进。安理会成员要继续保持团结，支持联合国发挥斡旋主渠道作用，支持联合国也门问题特使格伦德贝里工作，推动也门政治进程尽早取得可视成果。

　　耿爽说，国际社会应加大对也门人道援助，积极支持联合国在也门的人道行动。也门有关方面也要确保人道准入，取消不合理限制。

　　耿爽表示，也门局势改善离不开有利的地区环境。中方欢迎地区国家在对话和解、团结合作的道路上不断迈出新步伐，为也门等中东热点问题的政治解决注入希望。作为地区国家的好朋友、好伙伴，中国愿同各方一道，秉持真正的多边主义，落实全球安全倡议，继续为恢复也门和平稳定，实现中东共同安全和长治久安作出不懈努力。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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